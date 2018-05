Se vinieron de Caracas a conquistar mujeres y encontraron la muerte

Dos jóvenes que se trasladaron desde la ciudad de Caracas a la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, en Aragua, a una fiesta, y tras la conquista de unas mujeres que estaban aparentemente “explotadas”, encontraron la muerte en medio de una balacera que se registró en la noche del viernes.

De acuerdo a la denuncia, los ciudadanos, luego de cumplir con sus obligaciones laborales en la capital de la República, fueron invitados a una fiesta en donde conocerían chicas y tomarían aguardiente “hasta por los codos”.

Entusiasmados por las muchachas, los dos amigos, considerados unos “casanovas”, se dirigieron a Las Tejerías y en un sector aún sin especificarse, en donde se registró un presunto tiroteo entre bandas rivales, quedaron atrapados en la línea de fuego.

Murieron poco después por el paso de los proyectiles. Sus seres queridos identificaron a las víctimas como Juan Carlos Pérez Bogado y Anderson Jesús Cañas Colmenares, de 25 años de edad.

Eilin Cañas, hermana de Anderson, comentó a los reporteros que su pariente residía en el sector Catia en Caracas y se vino a Aragua, específicamente a Las Tejerías, donde estaría presente en una fiesta y se vería además con unas mujeres.

“Eso fue lo que me comentaron algunas personas, ahora no sé si eso es cierto o falso, pero lo que no entiendo es qué hacía mi hermano en ese pueblo a altas horas de la noche”, dijo la denunciante.

“No sé quién era la segunda persona, sin embargo, sospecho que sería amigo de mi hermano”, y añadió que el joven trabaja en la construcción y producto de su relación amorosa quedaron cuatro niños en la orfandad.

El caso -dijo la denunciante- está bajo averiguación de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y esperamos que haya un pronunciamiento del caso. Mi ser querido no era una persona de mala conducta, lo único malo es que era parrandero y mujeriego.

Al sitio acudieron comisiones de la Base de Homicidios de Las Tejerías iniciando las averiguaciones de rigor y tomando declaraciones de posibles testigos, también se colectaron evidencias de interés investigativo.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la Morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

