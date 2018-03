Continúan varados pasajeros con destino a San Cristóbal

Luego de que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), anunciara el pasado viernes la prohibición de condicionar la venta de los pasajes en efectivo o aplicando un porcentaje de sobreprecio a los mismos, el día de ayer gran cantidad de personas se encontraban varados en el Terminal de Maracay.

Muchos de los usuarios señalaron que pasaron toda la noche en los alrededores del Terminal con la esperanza de obtener un boleto, sin embargo, y para sorpresa de muchos, solo se vendieron aproximadamente 30 pasajes y se canceló la venta hasta nuevo aviso.

En este sentido, Cristian Villarroel manifestó que desde las 3:00 de la madrugada se encontraba a la espera y hasta los momentos no había podido adquirir el pasaje, “los vendedores alegan que no tienen unidades de transporte y por esa razón no han podido salir, para San Cristóbal están cobrando 320 mil bolívares, pero no estarán vendiendo ni para hoy ni mañana”.

Asimismo, Rosangelis Tovar indicó que sólo están vendiendo pasajes para Maracaibo con salida el día de hoy, “eso se paga una mitad en efectivo y otra en transferencia, están cobrando 450 mil bolívares y son unas Encava del resto no nos han dado respuestas”.

Finalmente, los usuarios acotaron que muchos de los presentes en el Terminal se han visto en la necesita de pagar el sobreprecio del pasaje y en efectivo, ya que con urgencia deben llegar a la ciudad de San Cristóbal ya sea por motivos de viaje o trabajo.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ