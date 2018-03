The Cranberries anuncia oficialmente su último disco con Dolores O’Riordan

The Cranberries, la banda de la fallecida Dolores O’Riordan, ha anunciado que prepara dos álbumes: una reedición de su disco debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, a propósito de su aniversario número 25 y el álbum que estaban preparando al momento de la muerte de su vocalista.

A mediados de febrero, los miembros sobrevivientes de The Cranberries habían manifestado la idea de sacar el disco que estaban preparando en el momento de la muerte de O’Riordan.

Ahora, mediante un comunicado en su sitio web, Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler ha confirmado la salida de ese disco y el de una reedición de su disco debut de 1993.

La reedición de Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? está pautada para este año, por lo que se especula que el nuevo disco, el último de la banda, saldría en 2019.



Linger, es uno de los temas del disco Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, y puedes escucharlo aquí.

Fuente: Cochinopop