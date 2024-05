Pioneros se impuso a Toros 78-74

Pioneros del Ávila se recuperó de un primer cuarto para el olvido y anoche venció por 78-74 a Toros de Aragua, en partido que se llevó a cabo en el Gimnasio «MG Elio Estrada Paredes», ubicado en el Helicoide, en la Capital de la República.

La divisa avileña, bajo la dirección técnica de Nelson «Kako» Solórzano se repuso del 30-19 del período inicial, y paso a paso, le fue tomando pulso al encuentro.



Timothy Bond Jr y Elian Centeno fueron los jugadores importantes para la reacción de Pioneros ante el equipo cornúpeta, dirigido por Jorge Arrieta.



Toros tuvo un arranque veloz y efectivo, contando con Elijah Tillman como la figura de este lapso, quien anidó 11 puntos; el estadounidense tuvo poca resistencia de la defensa local.



Por lo sucedido, Solórzano se vio en la necesidad de cambiar algunos planes defensivos para el siguiente cuarto, por lo que ordenó apretar la marca, siendo la principal presa, el base/armador Ángel Blanco.

Los del Ávila se asentaron más en su feudo y fueron capaces de acercarse en la pizarra. Caminaron al descanso, perdiendo por tan solo tres puntos (43-46).

TOROS A LA DELANTERA

Con la misma intensidad ofensiva, manteniendo orden en su defensa en el tercer cuarto, los locales no permitieron que los de Aragua tomaran otra ventaja que los colocara en aprietos, llegando incluso a tomar la delantera en la puntuación, a falta de seis minutos para que terminara ese lapso.



Por Toros apareció una vez más Blanco, que con rapidez habilitaba a su mejor compañero y nuevamente se hizo certero en sus tiros de campo. José «Grillo» Vargas, a base de fuerza y experiencia concretaba puntos, pese a las marcas ordenadas desde el banquillo avileño; Esa parte del encuentro concluyó con igualdad a 63.



Se vino el último período y el importado Addison Spruill de Toros se hizo más efectivo, en el que también aportó Beiker Barrios.

Durante unos minutos, ambas divisas fueron erráticas en sus ofensivas, con pérdidas de balón, pero Pioneros tuvo un nuevo empuje, consiguiendo importantes puntos en contraataque, llegando a tomar la delantera de hasta seis puntos cuando restaban 5:15 para culminar el juego.



Aragua consiguió otro aire, contando con Jordan Glover para no dejar escapar a los dueños de casa, pero una pérdida de balón bajó el ritmo que aprovechó Pioneros.



Los portabalones locales hicieron su trabajo, manejando tiempo y recursos, y acertando en sus tiros para no perder la diferencia.

Los mejores anotadores por el conjunto astado fueron: Spruill 18, Tillman 14, Blanco 13, Vargas 12 y Glover 10. Entre tanto, sobresalieron en las tarjetas por los ganadores, Centeno 21 (12 rebotes), Bond Jr 19 y Lee Damon 13 .

