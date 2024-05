Toros de Aragua terminó la primera semana de la SPB 2024 con balance de una victoria y una derrota. Como dueño de casa, el jueves, en la fecha inaugural, sufrió el revés frente a Llaneros de Guárico (72-76), mientras que la ganancia, también como local, derrotó 91-86 a Frontinos del Táchira.

Arrieta: “Iremos de menos a más”

Finalizado el primer partido, el coach de la divisa astada, el zuliano Jorge Arrieta, conocido desde muchacho como “Kabubi”, en su análisis inició diciendo, que le gustó lo que vio en la cancha, “a unos muchachos esforzándose”, con José Vargas como líder y jugando con un solo importado (Malik Maitland), que ha hecho todo lo posible por adaptarse rápido a la dinámica del conjunto. Precisó en ese momento, que en el baloncesto profesional “a veces no es como comienzas, sino como terminas”.



El sábado, Toros defendía su terruño en esta campaña, ante la gente del Táchira, contando para esa partida con otros tres importados más, los estadounidenses Elijah Tillman (pívot), Addison Spruill (escolta) y Jordan Glover (alero); con ellos, las cosas cambiaron para el conjunto aragüeño.



“El balance del juego positivo en el resultado, quizás no lo que esperábamos, porque la química de un equipo y el teamwork de un equipo no se construye en una práctica y es lo que tuvimos con ellos (los extranjeros) en la mañana (sábado), muy cerca del juego, prácticamente a horas del debut de esos jugadores”, apuntó el zuliano.

“Obviamente los tengo que usar para que vayan agarrando ritmo de juego, no están mal físicamente, pero el cambio de temperatura y la humedad que nosotros vivimos el sábado, hizo que la mayoría de ellos tuvieran algunas situaciones de deshidratación, comprensibles por la humedad tan alta que había en el gimnasio, y eso los afectó, algunos de ellos terminaron con calambres”, describió.

ANÁLISIS DEL PARTIDO

Siguiendo revisando la actuación de los refuerzos, Arrieta expresó que después de tomar ventaja en el primer período (29-17), ellos, tomaron un descanso, pero que al volver al juego (siguiente cuarto), el equipo perdió ritmo; “empezó a aparecer un poco ese cansancio” en los importados, resaltando nuevamente que llegaron en la noche del viernes. “El único partido de pretemporada de ellos fue el juego contra Frontinos, por lo tanto los exigí al máximo”, acotó.



Dijo que en líneas generales, no se puede evaluar a un jugador por una actuación, sobre todo cuando apenas acaba de llegar. Le causó muy buena impresión Tillman y Spruill, y seguramente -confía- que los otros rendirán lo esperado. “Debemos seguir trabajando, porque iremos de menos a más”, recalcó el coach.



Sobre lo que vio frente a Frontinos, el entrenador astado mencionó, que el equipo bajó en defensa en comparación al juego con Llaneros. “Bajamos esa intensidad defensiva y el otro equipo reaccionó muy bien, además, tuvieron un alto porcentaje en tiro de 3 puntos y nos complicaron el juego, pero al final nosotros lo pudimos cerrar muy bien con grandes actuaciones de Ángel Blanco nuevamente, de “Grillo” Vargas, que terminó con un doble-doble. Tengo que resaltar la acción de Christian (Gutiérrez) que vino del banco, hizo un gran trabajo defensivo, 100% de efectividad de tiro, un coeficiente muy alto porque metió 7 puntos. Si es cierto, jugó poco, cumplió con unas labores al final defensivas más que cualquier cosa, que es lo que se esperaba de él y tuvo una buena producción”, puntualizó.



Arrieta manifestó que el equipo está tomando muy buena forma, con Vargas, los jóvenes y los extranjeros. “Se estarán conociendo mejor, tomarán ritmo, por lo que confiamos que las cosas nos saldrán bien”, finalizó el entrenador.

ARAGUA A CARACAS

Toros de Aragua juega hoy frente a Pioneros del Ávila en la Capital de la República. Arrieta irá con toda su tropa, en lo que será su primer juego como visitante esta temporada.

El coach del conjunto astado aseguró que el equipo está tomando forma para ser competitivos.



HBRI. | elsiglo

A D