Celebrando el Día Mundial del Bioanalista

El Día Mundial del Bioanalista, también conocido como el Día del Técnico de Laboratorio Clínico o el Día del Profesional de Laboratorio Médico, es un evento conmemorativo destinado a reconocer y honrar la importante labor de los bioanalistas en el campo de la salud y la medicina.



Asimismo, se centra en destacar la dedicación, el conocimiento y la importancia de los profesionales de laboratorio clínico, así como en crear conciencia sobre su papel fundamental en el sistema de salud. Esta celebración brinda la oportunidad de reconocer el arduo trabajo de los bioanalistas y de resaltar su contribución a la atención médica de alta calidad.

Los bioanalistas desempeñan un papel crucial en el sistema de atención médica al llevar a cabo pruebas de laboratorio, análisis clínicos y otros procedimientos para ayudar en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Su trabajo es esencial para proporcionar información precisa y oportuna que influye directamente en las decisiones médicas y contribuye al bienestar de los pacientes.

Estos profesionales cumplen un rol importante en el sistema de salud, contribuyendo significativamente al diagnóstico y tratamiento de los pacientes a través de su trabajo en los laboratorios clínicos. A pesar de ello, a menudo se subestima su importancia en el diagnóstico médico, lo que puede llevar a una falta de reconocimiento de su valiosa contribución al cuidado de los pacientes.

“A nosotros se nos ha tildado a veces de héroes anónimos: nosotros no somos héroes anónimos, nuestra presencia es muy visible en cada diagnóstico en el cual apoyamos, cada aporte que hacemos en la valoración, evaluación de pronósticos”, explicó Ana María Urquiola Fadull, licenciada en Bioanálisis.

Es importante destacar que los bioanalistas son responsables de llevar a cabo pruebas de laboratorio y análisis clínicos que son esenciales para el diagnóstico preciso de enfermedades y afecciones médicas. Su trabajo metódico y altamente especializado proporciona información crítica que ayuda a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de los pacientes.

Además, hacen un trabajo necesario e irremplazable en el monitoreo del tratamiento y en la evaluación de la efectividad de las intervenciones médicas. Los resultados de sus análisis son fundamentales para ajustar las estrategias de tratamiento, lo que puede tener un impacto significativo en la recuperación y el bienestar de los pacientes.

Asimismo, ejercen un papel vital en la prevención de enfermedades a través del descubrimiento temprano, lo cual tiene un impacto significativo en la salud pública. Su labor en la investigación médica también contribuye al desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento, lo que amplía las opciones disponibles para los médicos y los pacientes.

Sin embargo, es muy común que sólo los médicos sean los reconocidos en los hallazgos de la salud y en estas situaciones son punta de lanza en diagnósticos y merecen el reconocimiento que su trabajo y esfuerzo amerita.

“El bioanalista juega un rol importante en la sociedad, el médico tratante sin un laboratorio no puede llegar a un diagnóstico adecuado y que sea asertivo, lo que pasa es que no nos valoran como debe ser, porque siempre le dan el protagonismo al médico, sin embargo, detrás de ellos estamos nosotros, los científicos” manifestó la licenciada Liliana Quintero, bioanalista.

A pesar de la importancia del rol del bioanalista, no es una carrera fácil de estudiar ni de desempeñar, por lo que nuestras profesionales extendieron un consejo para los nuevos egresados “tener mucha paciencia, primero debemos foguearnos, trabajar en varios sitios, no pretender salir de la universidad y creer que somos el top”, dijo la licenciada Quintero.

“Mucha pasión por el estudio y la actualización, siempre les digo que más que aprenderse una técnica, más que aprenderse un cálculo matemático, yo quiero que ellos salgan de aquí sabiendo qué están haciendo”, aconsejó la licenciada Ana Urquiola.

ATRÁS EN LA HISTORIA DEL BIOANALISTA

El 25 de abril es un día significativo para la comunidad de bioanalistas, ya que se celebra el Día Mundial del Bioanalista en honor al natalicio de Rafael Rangel, un distinguido científico e investigador venezolano considerado precursor de la microbiología. Rafael Rangel desempeñó un papel crucial en el avance de la ciencia y la investigación en Venezuela, dejando un legado duradero en el campo de la microbiología y la medicina.

Además de sus contribuciones a la microbiología, Rafael Rangel fue el primer director del Hospital José María Vargas, una institución emblemática en el ámbito de la medicina en Venezuela. Su liderazgo y dedicación sentaron las bases para el desarrollo de la medicina y la atención médica en el país, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los profesionales de la salud, incluidos los bioanalistas.

Rafael Rangel (1877-1909) fue un destacado científico, investigador y médico venezolano que realizó importantes contribuciones en el campo de la microbiología y la medicina. Nacido en Trujillo, Venezuela, Rafael Rangel mostró desde temprana edad un gran interés en la ciencia y la investigación, lo que lo llevó a emprender una exitosa carrera académica y profesional.

Rafael Rangel estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde desarrolló un profundo interés en la microbiología y las enfermedades infecciosas. Tras completar sus estudios en 1901, se trasladó a París, donde continuó su formación en microbiología y enfermedades tropicales, trabajando en el Instituto Pasteur.

A su regreso a Venezuela, Rafael Rangel se unió a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, donde contribuyó significativamente al avance de la microbiología en el país. En 1908 fundó el primer Laboratorio de Investigaciones Bacteriológicas en Venezuela, lo que marcó un hito en la investigación científica y el estudio de enfermedades infecciosas en la región.

También te puede interesar: Expo Aragua representa el encuentro de la industria y el sector empresarial

Además de sus contribuciones a la microbiología, Rafael Rangel desempeñó un papel crucial en el campo de la medicina en general. Participó activamente en la lucha contra la fiebre amarilla en Venezuela y trabajó incansablemente para entender y controlar las enfermedades tropicales que afectaban a la población.

Lamentablemente, la vida de Rafael Rangel fue truncada prematuramente a la temprana edad de 32 años, tras contraer una enfermedad tropical mientras realizaba investigaciones en el estado Amazonas. Sin embargo, su legado perdura como uno de los grandes científicos e investigadores venezolanos, cuyas contribuciones han dejado una huella duradera en la ciencia, la medicina y la salud pública de Venezuela.

Finalmente, el Día Mundial del Bioanalista y la conmemoración del natalicio de Rafael Rangel representan un momento importante para honrar el trabajo de los bioanalistas y su contribución al avance de la medicina, al tiempo que se recuerda el legado de figuras destacadas que han dejado huella en el campo de la investigación y la salud.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA