José “Grillo” Vargas aporta liderazgo a Toros de Aragua

Con una actitud positiva digna de un líder, José “Grillo” Vargas ya se encuentra entrenando con sus compañeros de Toros de Aragua, revelando que tuvo que redoblar sus entrenamientos las primeras cinco sesiones, para estar en condiciones de cara al inicio de la temporada.



El capitán del equipo cornúpeta expresó sentirse bien con los muchachos, resaltando la buena energía e impartiendo sus conocimientos para mejorar las estrategias que planteen los entrenadores.

“El equipo lo hemos sentido bastante bien, estamos engranándonos, conociéndonos, mejorando mucho el aspecto defensivo. Los entrenadores corrigen mucho esa parte, son muchachos nuevos y a algunos tácticamente les cuesta, pero el balance ha sido bastante positivo”, resaltó.

El oriundo de Ocumare del Tuy también se mostró contento con volver a ser dirigido por el coach Jorge Arrieta, quien ya alcanzó el campeonato de la Liga de las Américas cuando estuvo con Guaros de Lara en los años 2016 y 2017.

“Aparte de Arrieta, hay dos entrenadores que yo considero que fueron de los mejores defensivos de la liga, Allinson García y Almiro Coello, y la química ha sido bastante positiva, bastante buena, estamos engranándonos, divirtiéndonos, trabajándonos, enfocándonos para lo que va a ser el inicio”, recalcó.

El basquetero comentó que de estas leyendas del baloncesto venezolano, siempre hay algo nuevo que aprender. “Yo siempre tomo positivo a lo que ellos me dicen, me corrigen en el aspecto tanto ofensivo como defensivo, que uno cuando está jugando a veces no se da cuenta y eso suma. Yo con la experiencia que tengo, que las personas como ellos me sigan corrigiendo, sigo aprendiendo y sigo mejorando”, resaltó.

Jugará con su hijo

Para “Grillo” Vargas será bastante significativa este temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), ya que en esta ocasión tendrá de compañero de equipo a su hijo, José “Grillito” Vargas Jr, convirtiéndose en la dupla padre-hijo en jugar por primera vez en equipo en un torneo de esta disciplina deportiva en el país.

“Estoy feliz, como todo padre, un logro primero ver a mi hijo llegar a profesional, luego que te hayan dado la oportunidad de que tú estés activo y puedas compartir cancha con tu hijo, yo creo que es un orgullo muy grande, tuve el privilegio de compartir cancha con mi hermano, tanto en selección como profesionalmente y ganar el título y ahora hacerlo con mi hijo”, manifestó emocionado.

Confía que este año dará lo mejor para guiar a Toros de Aragua a obtener resultados positivos, donde aportará su experiencia con el plus de estar vinculadas en su vida y carrera.

“Trato de involucrarme en los entrenamientos, corregir a los muchachos, tratar de que vean más allá de la jugada del aspecto defensivo, que se involucren más, que hablen y otros aspectos que estamos corrigiendo fuera de cancha también, que ellos tienen que mejorar mucho como profesionales que son”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo