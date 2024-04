Vecinos de La Coromoto tienen cinco días sin electricidad

Desde el sábado a las 10:30 pm, los vecinos del callejón Paraíso de La Coromoto vienen reportando una avería en el sistema que los dejó sin servicio eléctrico y hasta los momentos no han sido atendidos por los entes competentes.



Los vecinos de La Coromoto, manifestaron que alrededor de 24 casas se han visto perjudicadas por esta falla, además de la iglesia católica y una iglesia evangélica, razón por la cual han hecho la denuncia a través de la VenApp y de Corpoelec, tanto a través de las líneas telefónicas como de manera presencial en la sede de la calle Mariño.

“Se cayó una fase”, explicaron los vecinos, y por lo tanto, algunas casas tienen electricidad “a medias” y otras están totalmente sin energía y debido a esto han tenido inconvenientes como la pérdida de alimentos y la incapacidad de poder encender las bombas de agua para abastecerse del vital líquido.

“Ni los consejos comunales, ni el comité de electricidad se han abocado y todos nosotros nos pusimos al día con el plan Borrón y Cuenta Nueva, ahora yo quiero ver mis beneficios si yo estoy pagando por el servicio”, expresó Leiva Bejarano.

Por otra parte, Vicente Donatielo le atribuyó la indiferencia de los entes al hecho de que ninguno de los vecinos de esa calle salió a votar en la Consulta Popular Nacional. “Nosotros no fuimos a esa tramoya que armaron porque ellos no han hecho nada para ayudarnos”, precisó.

Fue Donatielo, quien se dirigió a la sede de Corpoelec a hacer el reclamo y aunque reconoció que los vigilantes fueron muy amables, no fue atendido por las personas responsables de recibir este tipo de denuncias.

Negocios cerrados

Asimismo, la señora Luisa Beltrán, quien aseguró que ya no puede vender sus heladitos, catalogó esta situación como “una inmoralidad” y una “falta de respeto”, por parte del Gobierno. “Con qué moral vienen a pedir votos cuando no se ocupan de las cloacas, ni de la comunidad, ni de los servicios médicos”, señaló.

Por otra parte, denunció que si los vecinos “no se bajan de la mula” los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional no les arreglan el problema. “Aquí la comunidad recoge una colaboración, porque si no le damos una ayudita, ellos no pueden venir hasta acá”, continuó diciendo.

No obstante, Hamect Brandt manifestó que con el Borrón y Cuenta Nueva les han indicado que si no se paga el servicio antes de vencerse el plazo, se les restringirá del servicio haciendo el corte de luz.

“Me siento frustrada porque estamos al día en todo y el servicio sigue siendo pésimo. La luz se nos va de cuatro a cinco horas todos los días y como dicen que somos opositores, los miembros de los consejos comunales no hacen nada ante el rosario de problemas que tenemos. Los alimentos se nos dañaron todos y con los apagones constantes también perdemos artefactos eléctricos”, afirmó la vecina.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)