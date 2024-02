Francisco Álvarez es una inspiración para otros ¡Cómodo y con poder!

Durante gran parte de los últimos cinco años, el venezolano Francisco Álvarez ha trabajado incansablemente para aprender inglés. En sus primeros Entrenamientos de Primavera de Ligas Menores con los Mets en el 2019, el receptor a sus 17 años logró avanzar, siguiéndole los pasos a su compañero y compatriota, el lanzador José Butto, por todo Port St. Lucie. Butto, quien es mayor por casi cuatro años, sabía algo de inglés. Álvarez no hablaba nada del idioma.

El domingo, el careta criollo conectó su primer cuadrangular de la pretemporada

“No sabía decir nada”, recordó Álvarez, describiendo los obstáculos que enfrentó en visitas al restaurante de comida rápida Chipotle. “Solamente decía ‘Same thing, same thing’ (lo mismo). No me gustaba lo que me había puesto en el plato, pero no sabía cómo decirlo”.

Ese recuerdo lo compartió la semana pasada durante una larga entrevista con MLB.com, completamente en inglés sin traductor. Con todavía apenas 22 años, el receptor joven ha comenzado a sentirse lo suficientemente cómodo con el inglés que habla para no sólo comunicarse con los lanzadores y los coaches en dicho idioma, sino para responder las preguntas de los reporteros y para su vida cotidiana. Sobre todo, Álvarez busca cualquier oportunidad para mejorar y hasta ha inspirado a sus otros compañeros latinos, como Butto y el dominicano Ronny Mauricio, para que se comuniquen con los medios sin la ayuda del intérprete.

Inglés intensivo

Para Álvarez, el sumergirse completamente ha sido algo crucial. Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos, el oriundo de Guatire empezó su instrucción de inglés bajo Neskys Liriano, el dirigente de educación y capacidades de supervivencia de los Mets. Durante la pandemia en el 2020, continuó sus lecciones por medio de Zoom, ausentándose apenas dos veces todo el año — “un muy, muy buen estudiante”, declaró Liriano. Álvarez recibió su diploma de bachillerato de la academia de los Mets.

Pero Álvarez no disfrutaba aprender de las maneras tradicionales — leyendo, escribiendo y armando conjugaciones. Como alternativa, Liriano en ocasiones lo dejaba ir al frente de la clase e interpretar canciones en inglés, algo que el careta consideraba una experiencia que le generaba muchos nervios, pero que era mejor que los libros. Durante su tiempo libre apartado del estadio, Álvarez comenzó a escuchar música norteamericana, especialmente de las décadas de los 80 y 90.

A finales de la campaña pasada, Álvarez se le acercó al reportero del terreno en SNY, Steve Gelbs, para solicitarle si podían practicar una entrevista sin cámaras. Unas semanas después en Washington, respondió una pregunta en inglés. Luego, en el último día de la temporada regular, Álvarez realizó una entrevista después del partido totalmente en su segundo idioma.

“Quiero comunicarme con todos”, dijo el joven. “La mayoría de los jugadores son americanos. Pienso que la mejor parte de saber inglés es lo diferente que te ven. Comienzan a tratarte como un amigo”.

Entrenamientos primaverales

El domingo pasado, Álvarez inició muy bien el Spring Training. El novel receptor que de los Mets, se estrenó en los juegos primaverales y fue pieza clave en la victoria al conectar su primer jonrón.

Álvarez pescó una recta en la parte alta de la zona que pudo mandar con fuerza por encima de la barda derecha del Clover Park en Port Saint Lucie, Florida, en el mismo primer episodio para encaminar a los metropolitanos en el encuentro. En total, terminó el compromiso con dos imparables y un par de impulsadas.

“Me siento muy bien, se siente muy bien empezar así”, expresó el careta en un inglés más fluido. “He estado trabajando en la consistencia con mis turnos al bate. Estoy tratando de utilizar la dirección de los batazos hacia todo el campo, el año pasado siempre intentaba halar la pelota y ahora estoy intentando algo diferente”.

elsiglo

CJL