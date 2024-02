La “Reina de la canción criolla” vuelve con fuerza a los escenarios

Suenan el arpa, el cuatro y las maracas en Maracay anunciando que la “Reina de la canción criolla”, vuelve con más fuerza este 2024. La aragüeña Reina Lucero, quien ha interpretado temas que se convirtieron en himnos del folclore, este año viene con nuevas propuestas, entre ellas una producción discográfica.

Reina Lucero, representante de la canta criolla

Esta producción de la cual no han revelado nombres ni fechas, promete temas con videos musicales y colaboraciones, incluso de artistas que no son de este género, a fin de seguir impulsando la música venezolana.

También se espera la remasterización de sus canciones más emblemáticas y además de todo esto, se está estudiando la posibilidad de dar conciertos en otros países, así que el carrao y su amigo el gallito lagunero, seguirán cantando dentro y fuera de las fronteras patrias.

“El año pasado lo agarré para descansar de las grabaciones, pero decidimos retomar mis actividades discográficas con una producción muy bonita, estamos escogiendo los temas y se viene también un video”, expresó la cantante.

En cuanto a las posibles presentaciones fuera de Venezuela, Reina Lucero comentó que hay dos cosas que la han frenado, en primer lugar, su temor a los aviones y por otra parte, su resistencia ante la idea de viajar sin sus músicos. “Yo quiero llevarme a mi agrupación, la que me acompaña por toda Venezuela, no quiero irme sin ellos y pienso que tiene que ser así, porque los artistas que vienen para acá traen a sus músicos, entonces por qué nosotros no nos podemos llevar a los nuestros”, reafirmó.

Próximas presentaciones en Venezuela

Sobre las colaboraciones, la artista confesó que inicialmente tenían en mente al “Sonero del Mundo”, Oscar D´ León, pero no fue posible, debido a la apretada agenda del salsero que no permitió que coincidieran en un momento en el que estuviese todo preparado para las grabaciones. “Él viaja mucho, no vive aquí y cuando vino, la canción no estaba lista”, aseguró.

En cuanto a próximas presentaciones, la Reina de la canta criolla afirmó que tiene invitaciones para distintos estados de Venezuela a ferias y fiestas; sin embargo, destacó que pronto ofrecerá un concierto sinfónico en el Teatro de la Ópera de Maracay para el cual aún no tienen fecha, pero en el que ya están trabajando.

Adicional a esto, ya están previstas otras dos presentaciones sinfónicas en otros espacios de Maracay junto al Sistema Nacional de Orquestas con el denominado “Semillero Nacional”, que le rendirá homenaje.

“Recientemente me hicieron un homenaje donde 12 niñas entre 7 y 12 años cantaban mis canciones y lo hacían de una manera tan linda, tan bella. Para mí esa es una bendición de Dios, que unos niños tan pequeños canten mis canciones, eso es algo verdaderamente maravilloso”, contó Lucero conmovida.

“Me siento orgullosa, satisfecha, porque he sembrado en la tierra y no en la arena. Ver a esas niñas cantar son las cosas que no me dejan apartarme de lo que estoy haciendo”, continuó diciendo la cantante.

“Carrao”

En tal sentido, añadió que esa generación de relevo se está levantando “con todos los hierros” y merecen el apoyo de todos los venezolanos. Por tal motivo, se dirigió a todos los que se van iniciando en la música criolla. “Sigan adelante porque aunque hay muchos géneros, pero también está nuestra música y hay para todos; estoy segura que con una generación como ustedes la música no va a desaparecer”, precisó.

Con ese consejo y con ese entusiasmo, Reina Lucero a petición de los periodistas presentes, y acompañada por su cuatrista de confianza Javier Duque, comenzó a cantar un tema que con sólo escuchar las primeras notas, todos empezaron a tararear inmediatamente: “Carrao”.

“Dímele que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar”, culminó Lucero este tema tan emblemático de la música venezolana y procedió a contar una anécdota referente a esta composición.

“‘Carrao’ es un caso particular, nunca lo he dejado de cantar desde que lo grabé y se volvió un icono para mí y fue de mi cuarta producción, no sabía que se convertiría en un himno porque siempre es así, cuando tu crees que vas a pegar una canción, sale otra, lo mismo me pasó con ‘Son Mentiras’, nadie esperaba que fuera esa la que calara”, relató la cantante.

Para culminar este encuentro en los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay, Reina Lucero expresó su agradecimiento, no sólo por la prensa que siempre ha sido una aliada en su carrera, sino a todas las personas que siguen escuchando y cantando su música y que mantienen vivo el folclor venezolano.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

CJL