Johnny Depp y Rod Stewart juntos en un concierto solidario

Johnny Depp y Sir Rod Stewart, dos nombres icónicos en el mundo del entretenimiento, unieron fuerzas en un evento benéfico en Londres. Su objetivo: recaudar $300,000 para apoyar a los gatitos callejeros a través de la fundación Animal Trust. La modelo y defensora de los derechos de los animales, Celia Hammond, fue la anfitriona de esta noble causa. Este gesto solidario demuestra cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para marcar la diferencia en la vida de los más vulnerables.

Rod Stewart, el legendario músico de rock, es conocido no solo por sus éxitos en las listas de éxitos, sino también por su inquebrantable compromiso con la filantropía. Su nombramiento como caballero en 2016 fue un testimonio de sus contribuciones tanto a la música como a causas benéficas.

Recientemente, Stewart demostró su compasión por nuestros amigos felinos al participar en un espectáculo benéfico privado para Celia Hammond’s Animal Trust en el prestigioso Ned Hotel en el centro de Londres. Esta notable organización benéfica, fundada por la supermodelo de los años 60, Celia Hammond, hace casi cuatro décadas, tiene un doble propósito: cuidar gatos, al tiempo que promueve la tenencia responsable de mascotas a través de programas de esterilización.

Stewart y Johnny Depp interpretaron algunos de los mayores éxitos de Stewart, incluyendo clásicos como “Maggie May”, así como sus versiones de “Forever Young” y “The First Cut is the Deepest”, según informa el Daily Mail.

Éxito en recaudación

Sus esfuerzos colectivos resultaron en un impresionante logro de recaudación de fondos: $300,000 (£238,000) para la caridad. El espectáculo fue meticulosamente curado por el especialista en eventos y patrocinador de la organización, Mark Aldridge, y presentó a Depp tocando la guitarra original Red Hagstrom Viking II de Elvis Presley.

Celia Hammond, la fuerza impulsora detrás de Animal Trust, expresó su sincero agradecimiento: “No puedo agradecer lo suficiente a Sir Rod Stewart y Johnny Depp, y, por supuesto, a Mark Aldridge, por crear una experiencia tan mágica para nosotros. El apoyo que hemos recibido es crucial para nuestro continuo trabajo de rescate animal”.

Rod Stewart compartió su entusiasmo por el evento íntimo, afirmando: “Estoy emocionado de actuar junto a mi compañero músico, Johnny Depp”.

Depp hizo eco de este sentimiento, enfatizando la dedicación inquebrantable de Celia para proteger a los animales vulnerables y descuidados.

“Estoy encantado de ser parte del éxito de la noche, y con la ventaja adicional de tocar junto a mi amigo, Sir Rod Stewart”.

Curiosamente, esta no es la primera vez que Depp y Stewart comparten un escenario. El pasado mayo, actuaron juntos en el Royal Albert Hall en memoria del fallecido Jeff Beck, quien murió en enero de 2023. Su colaboración trasciende la música; es una sinfonía armoniosa de compasión, creatividad y camaradería, todo al servicio de nuestros queridos compañeros de cuatro patas.

