La licenciada Liliana Álvarez es una fisioterapeuta ejemplar, cuya dedicación y compromiso con sus pacientes ha hecho una gran diferencia en la vida de muchas personas, ya que mediante su labor ayuda a aquellos que tienen ciertas limitaciones motoras, para que puedan recuperar su movilidad y llevar una vida normal a pesar de su discapacidad.

La terapeuta Liliana Álvarez aplica la resiliencia en sus pacientes

Con su amplio conocimiento en la materia, la profesional utiliza técnicas y tratamientos especializados para cada uno de sus pacientes, adaptándolos a sus necesidades específicas. Su enfoque en el bienestar de las personas es evidente en su trato amable y empático, lo que hace que se sientan cómodos y confiados en su cuidado.

Gracias a su labor, muchos de sus pacientes han logrado superar sus limitaciones motoras y han recuperado su independencia. “Las fisioterapeutas no solamente trabajamos con las manos, sino que también lo hacemos con agentes físicos, es decir, ultrasonidos, electro estimuladores, gimnasia pasiva, entre otras herramientas que nos ayudan con la recuperación de cada paciente”, dijo.

En cuanto a la recuperación de cada paciente, la fisioterapeuta acotó que la parte emotiva es sumamente importante, pues la participación y el apoyo de los familiares influyen mucho en la rehabilitación.

“Es súper importante que los familiares participen en la rehabilitación. Hay personas que llegan sin ánimo y dicen no, si no hay voluntad no se avanza y eso lo he aprendido en estos 24 años de experiencia laboral “, aseveró.

COMPROMISO CON LOS PACIENTES

Los fisioterapeutas, como la licenciada Liliana, son profesionales altamente capacitados que utilizan técnicas y tratamientos especializados para cada paciente, adaptándolos a sus necesidades específicas. Su enfoque en el bienestar del paciente es fundamental para lograr una recuperación exitosa.

Para las personas con discapacidad, mejorar su movilidad es de suma importancia para su desarrollo motor, ya que les permite tener una mayor autonomía y participación en la sociedad. Además, la fisioterapia no sólo ayuda en la recuperación física, sino que también puede mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo.

“Al paciente hay que hablarle con la verdad, en términos que entienda. A veces se utilizan muchos lenguajes técnicos y eso asusta a la gente, creo que se debe hablar en un lenguaje donde el paciente entienda que es lo que está pasando y así prestan más colaboración”, afirmó.

PACIENTES POST COVID

La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto significativo en la salud de las personas en todo el mundo. Además de los efectos directos del virus, muchas personas han sufrido complicaciones a largo plazo después de recuperarse de la enfermedad.

Entre estas complicaciones se encuentran problemas respiratorios, fatiga, debilidad muscular y dolor crónico, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de atención por parte de los fisioterapeutas.

“Hay secuelas de neuropatía postcovid y he atendido a muchos pacientes que han llegado con secuelas y se han recuperado muy bien con las terapias”, aseguró.

Ante el aumento de pacientes con dichas afectaciones, la profesional recomendó buscar ayuda profesional, sobre todo en aquellos pacientes con dolencias neuromusculares, “nosotros hacemos un entrenamiento, una reeducación neuromuscular y el paciente se recupera totalmente. Hay que buscar ayuda, el Covid dejó secuelas pero siempre hay solución”, aclaró.

En este contexto, la labor de los fisioterapeutas se ha vuelto más importante que nunca. Su dedicación y compromiso han permitido a muchos pacientes recuperar su independencia y calidad de vida mediante la resiliencia, con el simple propósito de brindar tranquilidad.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

