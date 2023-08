La discapacidad no es una limitación para Nayreth Barreto

La licenciada en Comunicación Social y paratleta del estado Aragua, Nayreth Barreto, ha demostrado que la discapacidad no es una limitación para alcanzar grandes metas, destacando que ha enfrentado desafíos a lo largo de su vida, pero gracias al apoyo de su familia y su determinación ha logrado romper la barrera del “no puedo”.

Nayreth Barreto, paratleta

Desde pequeña, Nayreth quien es oriunda del estado Guárico, pero maracayera de corazón, supo que no sería fácil el camino para alcanzar sus metas, sin embargo, luchó por cumplir su sueño a pesar de las dificultades que se le presentaron. Con el tiempo, descubrió su pasión por el deporte y se convirtió en una destacada paratleta de nuestra región.

“Yo inicié mis entrenamientos desde los 13 años, más que todo por obligación, era necesario para mi salud. Al mudarme a Maracay en busca de estudios, por una causalidad de la vida asistí a una competencia de probarras y mi mejor amiga me motivó a participar, allí conocí a grandes personas que me abrieron muchas puertas”, declaró.

Desde entonces, Nayreth ha participado en algunas competencias nacionales, donde ha logrado obtener el segundo lugar en su categoría parapowerlisting, lo que la ha motivado a seguir adelante con su preparación física y profesional.

“Estuve pausada un tiempo por motivos de la cuarentena. Me mudé a Caracas y tuve que adaptarme nuevamente, pero al final volví a Maracay, retomé mis estudios, el deporte y actualmente me estoy preparando para una válida nacional que se aproxima”, enfatizó.

La discapacidad no es una limitación

Como lema de vida, Nayreth lleva como estandarte que cuando se nace en un mundo en el que se cree que no puede encajar, es porque se tiene un propósito diferente, “de ese lema yo me guío, es mi inspiración cada día para hacer las cosas mejor. Sobre todo en el caso de mi profesión, lo que más me motiva es darle voz a aquellas cosas que pasan desapercibidas y demostrar que las personas con discapacidad tenemos más que ofrecer”, afirmó.

Para la deportista, la palabra resiliencia la define, porque en ocasiones ha tenido que adaptarse y formarse para poder asumir los desafíos de la vida, “desde empezar a andar en moto hasta adaptarme a la ciudad, andar en bus sola. Yo sé que muchas cosas vendrán, pero con la ayuda de Dios todo será posible”, apuntó.

Sin duda, Nayreth es un orgullo para los aragüeños y un ejemplo de que con determinación y apoyo se pueden alcanzar grandes logros, sin importar las limitaciones que se presenten en el camino.

Si quieres ser parte de la comunidad de “Valores” envía un correo a [email protected] e [email protected]

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV