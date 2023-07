Renunció vicepresidenta de la CNP

Al cierre de esta edición se conoció que María Carolina Uzcátegui actuó hasta ayer como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

María Carolina Uzcátegui renunció a la CNP

Se supo que Uzcátegui renunció de forma sorpresiva a esta organización, aduciendo que “no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia”.

META NO ALCANZADA

En la carta dirigida a Jesús María Casal y el resto de los miembros de la citada comisión, Uzcátegui reveló que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y será difícil hacerlo dentro del cronograma.

“El tratamiento que se da a los votantes en el exterior no es sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024, gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno nacional”, destacó en el documento al enumerar las razones de su salida del cargo.

La Comisión Nacional de Primarias no se ha pronunciado

La reconocida dirigente gremial dejó claro que lamenta que el proceso electoral opositor, a su juicio, se utilice por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral, hoy juegan a enrumbar al país por proyectos personales y no colectivos.

LLAMADO DE LA VICEPRESIDENTA

La renunciante hizo finalmente un llamado a los candidatos participantes en el proceso a deponer sus intereses individuales y partidistas que, lejos de fortalecer la primaria, la han fracturado.

“Es momento de pensar en el país y en la gente, en los mecanismos que nos permitan fortalecer el voto como instrumento para alcanzar los cambios sociales, políticos y económicos demandados por la mayoría del pueblo venezolano”, dijo.

