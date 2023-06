Ante la falta de combustible que genera un déficit en el funcionamiento del servicio de transporte público y la incertidumbre ante rumores de un posible aumento en el costo del pasaje, algunos ciudadanos que se encontraban en una parada de autobuses en la carretera nacional Cagua-Villa de Cura, a la altura de la Escuela Técnica, se mostraron decepcionas por el mal funcionamiento de las distintas líneas de transporte.

En la carretera nacional Cagua-Villa de Cura se observa poca afluencia de unidades de transporte

Es importante señalar que en esta paraba se encontraban personas de Caracas, Valencia, San Juan de los Morros, Maracay y La Victoria y muchos de ellos llevaban más de una hora esperando a que pasara algún autobús.

EL TRANSPORTE ES FATAL

Cristóbal Bracamonte

Cristóbal Bracamonte expresó que el transporte en esta zona es fatal, pero que a su criterio, no funciona correctamente. “Yo vivo en La Victoria, pero trabajo en Cagua y aunque el costo del pasaje es de18 bolívares, cuando ellos quieren cobran 20 y 25 bs., con la excusa de que no hay carros”, comentó.

Asimismo, Bracamonte afirmó que muchas veces han realizado aumentos que no salen en Gaceta municipal, pero las autoridades no hacen anda al respecto. “Los aumentos los proporcionan ellos mismos y la municipalidad se lava las manos, además que el servicio es muy deficiente y falta mucha voluntad política para que esto mejore”, precisó.

LE AFECTARÍA UN AUMENTO

Por su parte, Verónica Márquez aseguró que le afectaría mucho un aumento de las tarifas en este momento, al igual que muchas personas que no cuentan con un salario digno. “Mucha gente no es de acá de Cagua, viajan a Maracay, a Valencia y lo que cobran no les alcanza”, acotó.

Verónica Márquez

Del mismo modo, Márquez señaló que ella debe viajar todos los días de Cagua a Maracay y aunque el pasaje ya está en 15 bolívares, lo que más le afecta es la poca afluencia de autobuses y por eso puede durar hasta dos horas esperando por el bus que vienen desde San Juan.

Robert Cuello, otro de los usuarios, confesó que aunque vive en San Juan, va a Cagua de vez de cuando para realizar algunas diligencias y que el transporte público cada día se pone más difícil y costoso. “Si aumentan el pasaje no creo que pueda seguir viniendo hasta aquí; soy estudiante y no cuento con los ingresos para costearlo, además que se pierde mucho tiempo en las paradas”, finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

FG