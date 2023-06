Las largas colas para conseguir combustible en la entidad se ha convertido en una constante en la vida de los conductores, generando una gran frustración y malestar a quienes pasan horas e incluso días, en las estaciones de servicio para poder llenar sus tanques y así trasladarse a sus respectivos sitios de trabajo.

Son pocas las estaciones de servicio activas

Y es que a pesar de que las autoridades han anunciado medidas para mejorar la distribución en todo el país, estas no han sido efectivas, provocando el cierre de algunas estaciones, mientras las colas cada día se hacen más interminables a la vista de todos.

En este sentido, los conductores instan al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para resolver esta situación y así garantizar el suministro adecuado del combustible a la población, de manera de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

HABLAN LOS CONDUCTORES

Nelson Abreu, quien se encontraba haciendo cola en una estación de servicio de la ciudad, expresó que han sido semanas de estrés ante la poca distribución del combustible en la entidad, lo que ha agravado considerablemente la economía en la región.

Las colas de vehículos se hacen interminables

Nelson Abreu

“Estoy desde temprano haciendo cola y nada, esto es cuestión de suerte, es como una ruleta rusa. Tenía 15 días que no echaba gasolina, me decidí y ahora me tengo que plantar aquí”, lamentó.

MUY POCAS ESTACIONES

Asimismo, destacó que recorrió varias estaciones de servicio de la ciudad, con la intención de verificar cuales se encontraban activas, logrando encontrar muy pocas, con colas que se perdían a lo lejos.

“A mí en lo particular el combustible me rinde para 8 días, pero con esta situación lo tengo que rendir para 15 días. Uno hecha hoy, pero no sabes cuando vas a volver a echar”, aseveró.

Por su parte, Andrés Durán afirmó no tener conocimiento en cuanto a la ausencia del combustible en las gasolineras, resaltando que cada día las colas se vuelven más interminables, sin que las autoridades brinden solución.

NADIE DICE NADA

“La gente dice que no hay gasolina en el país, pero en sí, no he escuchado aún nada en cuanto a esta escasez. Nadie dice nada, nadie informa nada, sólo nos queda resignarnos y hacer la cola para poder tener activos nuestros carritos”, condenó.

Néstor González

Por otro lado, Néstor González comentó que estuvo rodando por toda la ciudad y observó que gran parte de las bombas se encuentran cerradas por no contar con el servicio.

“Es un problema que tiene tiempo pasando, el Gobierno debería buscar una solución que nos beneficie a todos. Deberían poner un precio único de la gasolina y así se acaba todo este problema”, enfatizó.

También te puede interesar: Cocotero cayó sobre el techo de una vivienda en La Pica

Finalmente, González expresó su preocupación ante el cierre de las estaciones sin previo aviso, situación que genera inquietud en los conductores que dependen de la movilización de su vehículo.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

FG