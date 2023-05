Crea polémica por decir que «gordos y feos» no triunfan en Twitch

Todos los días, miles de personas realizan transmisiones en vivo en Twitch con la esperanza de ser famosos y forjar una comunidad, como también otros de crear polémica. Des afortunadamente, la realidad es muy dura. Es innegable que triunfar en la plataforma es cada vez más difícil, y la inmensa mayoría de los aspirantes se quedarán a la mitad del camino. Para uno de los principales creadores de contenido, ser atractivo es muy importante para ser popular.

Asmongold creó polémica en Twitch

En una transmisión en vivo reciente, el popular streamer Asmongold, que se especializa en World of Warcraft, habló sobre cómo los creadores de contenido pueden ganar o perder seguidores. En un momento, discutió sobre los elementos que hacen que un streamer tenga problemas para obtener espectadores.

El influencer reconoció que conoce un motivo importante por el que los aspirantes a creadores de contenido tienen dificultades para crecer en la plataforma de streaming a pesar de ser talentosos. Por el miedo de sonar grosero, se abstuvo de responder. Sin embargo, y tras la insistencia de su comunidad, compartió su opinión.

En específico, Asmongold comentó que es difícil que las personas poco atractivas puedan triunfar en Twitch y obtener espectadores. “Si eres feo, no le gustarás a la gente, y esto es más cierto para las mujeres. Si eres muy gordo o feo, no importa cuán divertido seas, a la gente simplemente no le vas a gustar. No querrán mirarte”, aseguró.

Por supuesto, las declaraciones del creador de contenido estadounidense generaron un caluroso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios le dieron la razón y afirmaron que es “triste pero cierto”, otros afirman que muchos creadores de contenido son relativamente poco atractivos y aun así encontraron el éxito. Por supuesto, la belleza es subjetiva.

Asmongold es famoso por hablar sin pelos en la lengua y compartir su opinión sobre temas peliagudos sin temor a las represalias. El año pasado, lanzó una crítica muy dura en contra de las VTubers, mientras que hace unos meses defendió a Elxokas.

