Clem Detalles: Madre e hija en el mundo de la bisutería

Arys Castillo, junto a su hija Emily, tomaron el pasatiempo de hacer pulseras y cadenas, entre otros artículos de bisutería, como una idea de negocio creativo, que las ayude de alguna manera a llevar el sustento a su hogar.

“Inicié realizando cajitas con decoraciones, sin embargo, me fui por la bisutería y estoy aprendiendo con el alambrismo, ya hago collares, pulseras, rosarios y todo lo que tenga que ver con la primera comunión”, comentó la creadora de Clem Detalles.

Castillo relató que comenzó realizando pulseras los años 2019 y 2020, a raíz de que se quedó sin trabajo. “Tenía que hacer algo desde casa. Comencé con las cajitas, pero como no tuvo mucho auge, tomé la decisión de hacer las pulseras, que es algo que a las mujeres nos gusta tener”, explicó.

La bisutería su tabla de salvación

La emprendedora relató que para estos meses difíciles, sobre todo durante el “apagón nacional” y la pandemia de la Covid-19, que causaron estragos en el sustento de los venezolanos, esa creatividad fue tabla de salvación.

“Para nosotros sí nos permite mantenernos, fue mi sustento para nosotras durante un tiempo, sobre todo para comprar material y continuar con esto”, aclaró.

Arys Castillo tiene como método de difusión las redes sociales, especialmente la mensajería instantánea WhatsApp, ingresando a cualquier grupo de esta red para ofrecer su mercancía.

Innovación en las piezas

“Mayormente aquí en Santa Cruz he estado mostrando todo, hasta he participado en bazares y ferias en el municipio”, comentó.

Castillo confesó que su transitar es lento por el tema de no contar con todas las herramientas y materiales. No obstante “siempre hay algo que alguien está buscando, algún accesorio, y bueno aquí estamos para ofrecerlos”, añadió.

Como cabeza de familia, Arys mantiene la innovación en sus piezas para su exigente clientela, pero el apoyo incondicional de sus seres queridos es clave para seguir adelante con sus sueños.

Emily su mano derecha

Y de hecho, cuenta con una personita que es su mano derecha en el mundo de la bisutería; “mi hija Emily siempre está conmigo, se pone a hacer collares y está en todo esto. En la feria y bazares es la que me acompaña”, expresó.

La pequeña de siete años de edad también es su diseñadora gráfica, pues con sus notables dotes en el dibujo ayuda a su mamá con su emprendimiento.

Para finalizar Arys Castillo comentó que las artes u oficios están presentes en cada una de las personas, talento que se puede aprovechar para generar ingresos.

“Todos tenemos algún fuerte en algún emprendimiento. No me imaginé que lo mío fuera la bisutería. Pero pueden hacer desde tequeños, tortas o algo siempre te va ayudar”, concluyó.

