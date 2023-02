Luego de las acusaciones en su contra sobre el presunto abuso sexual de una joven en Chiapas, México, el cantante Pablo Montero emitió un comunicado sobre el asunto a través de Instagram, el pasado viernes 10 de febrero.

El también actor expresó que no podrá emitir declaraciones a la prensa nacional e internacional, debido a que su equipo de defensa aún no ha podido acceder a la carpeta de la investigación en su contra.

“Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad, acudiré”, afirmó el mexicano.

Pablo Montero también aclaró que, a la fecha, no existe una orden de aprehensión en su contra y desmintió que haya pagado una gran cantidad de dinero para que se retirara la denuncia.

“Quiero confirmar que estoy en México trabajo e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo, como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito”, agregó el intérprete de Hay otra en tu lugar.

Finalmente, Montero aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de afecto que ha recibido por parte de sus fanáticos. Además, se comprometió a emitir una declaración pública próximamente.

