Chavistas marcharon contra el bloqueo imperialista

Miles de ciudadanos Chavistas salieron este lunes 23 de enero a marchar por las calles de la ciudad de Maracay, con la finalidad de apoyar al presidente de la República Nicolás Maduro y rechazar el bloqueo imperialista contra la economía venezolana.

Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional

La marea de banderas de Venezuela y pañoletas rojas partió a eso de las 10:00 am desde la avenida Ayacucho de la capital aragüeña, y recorrió toda la calle Santos Michelena de la jurisdicción, llegando hasta las adyacencias de la Maestranza César Girón, en la avenida 19 de Abril.

Dirección regional

Dicha movilización contó con la presencia de la dirección regional y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el Gran Polo Patriótico (GPP), integrantes de los movimientos sociales y trabajadores de los entes gubernamentales que se sumaron a esta concentración.

Simpatizantes respaldan a Maduro

En este sentido, Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua, dio inicio a esta marcha contra el “bloqueo imperialista”, expresando un mensaje de apoyo a la revolución bolivariana y a la unidad entre los patriotas.

“Un mensaje de compromiso, de amor, de respeto, y sobre todo un mensaje de paz a los venezolanos y los revolucionarios”, manifestó la mandataria regional.

Marvin Reyes

La gobernadora enfatizó que hizo acto de presencia la creatividad y los gritos de amor y de esperanza en esta movilización por parte de los simpatizantes, quienes con pancartas, pitos, bailes y bandas de marchas, alegraron las calles de la ciudad.

Asimismo, Carpio aseveró que este acompañamiento está para rechazar los “embates de una economía inducida que ha ido en contra de nuestra población”.

Hasta Súper Bigotes estuvo presente

“Pero aquí estamos nosotros en pie de lucha dando demostración de compromiso revolucionario”, aseguró la mandataria regional.

La gobernadora Karina Carpio valoró el acompañamiento en esta movilización de la dirección regional del PSUV en Aragua, como es el enlace nacional y diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, el presidente del Consejo Legislativo de Aragua, José Arias, el alcalde de Girardot, Rafael Morales, entre otros.

“Los hombres y mujeres, con las instituciones, con el alcalde, con las alcaldesas, todos los que hacemos vida en este estado, y yo como mujer, que me correspondió regir los destinos de este estado, mi compromiso revolucionario y restricto”, comentó.

La marcha se desarrolló sin contratiempos

Finalizó su intervención ratificando su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, expresando, “aquí nadie se rinde en el estado Aragua, cuna de la revolución, cuna del cariño, cuna del amor y del respeto”.

ARAGÜEÑOS CONTRA EL BLOQUEO IMPERIALISTA



Por su parte, el enlace nacional del PSUV y diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, destacó el hecho de que el pueblo aragüeño se lanzó a las calles este 23 de enero, “por Fabricio Ojeda, Hugo Chávez, por Simón Bolívar, por el derecho a nuestra soberanía, la auto-determinación y la construcción del socialismo”.

Pero sobre todo, destacó, se encuentran movilizados en las calles contra las medidas coercitivas y unilaterales que ha aplicado el Gobierno de los Estados Unidos hacia el país. “Hoy en la calle, el pueblo aragüeño no al imperialismo, no al bloqueo criminal, no al apoyo de los lacayos internos para que sigan presionando al pueblo venezolano”, precisó.

El oficialismo se concentró para apoyar a Maduro

El parlamentario aseveró que el pueblo quiere libertad verdadera y que les devuelvan lo que al pueblo le robaron. “Que nos devuelvan a Citgo, que nos den los 3.200 millones de dólares que hay en Monómeros; que vuelva de una vez la industria petrolera a comercializar sus productos sin la piratería gringa, que evita que llevemos el petróleo a los mercados internacionales”, resaltó.

Asimismo, rechazó a las personas que intentan acabar con la paz en la nación. “El presidente Nicolás Maduro, presidente valiente que está haciendo lo que tiene que hacer, defender nuestro derecho, a nuestro pueblo, y el pueblo lo sabe. El pueblo venezolano quiere paz, quiere libertad y no quiere más bloqueo”, concluyó Molina.

Karina Carpio, gobernadora del estado Aragua

NO HAY AUMENTO POR EL BLOQUEO

En la movilización estuvo activamente participando el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares, quien destacó que nuevamente las calles de Maracay se pintaron de colores de la mano del poder popular organizado con los distintos movimientos sociales, al mando y la conducción del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes extendieron su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

La marea roja llenó la calle Santos Michelena

“Hoy 23 de enero exaltamos el ejercicio democrático y le enviamos un mensaje que así como hace 65 años en el año 1958, aquí está el pueblo que le hace frente a las pretensiones imperiales, no nos vamos a dejar engañar y manipular de la derecha internacional como hace 65 años pasó”, dijo.

Al parlamentario se le consultó sobre las protestas que se han registrado en las últimas semanas en el país, extendiendo su solidaridad a los docentes y demás trabajadores, quienes luchan por esos derechos.

SOLIDARIDAD PLENA

“Exaltamos y resaltamos el ejercicio democrático que bien lo plasma nuestra Carta Magna, nosotros tenemos solidaridad plena con los maestros, con todos los trabajadores de la educación en Venezuela, y resaltamos su buena intención genuina a exigir unas mejoras salariales, y exaltamos también el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para lograrlo”, aseveró.

No obstante, Colmenares exhorta a no caer en manipulaciones como aquellos que se dejaron envolver por el gobierno del puntofijismo y los que incitan a las protestas antigubernamentales, son los mismos que convocaron al bloqueo y las sanciones.

Chavistas marcharon con alegría

“No nos dejemos manipular una vez más, tras todas estas acciones de calle están los mismos que le han hecho daño a la patria, como Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo López, y todas aquellas personas que hacen daño nombrarla”, destacó.

Concluyó su intervención diciendo, “las mejoras salariales dependen de que nos devuelvan los 3.2 millones de dólares”, que según se acordó hace unos meses atrás en las mesas de diálogo.

AGRESIONES CRIMINALES



En este contexto, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, expresó que una de las razones de la marcha es la presión internacional que tienen contra Venezuela. “Es criminal, es exacerbada, única en el mundo la cantidad de agresiones que tenemos sobre nuestro país, y hoy marchamos con un pueblo bravío, un pueblo de Chávez, el pueblo de Venezuela que quiere seguir avanzando sin sanciones, en paz con política de altura”, destacó.

El burgomaestre precisó que continuarán desplegados en la calle garantizando al pueblo el bienestar que merece. “Por eso estamos aquí, y estaremos permanentemente defendiendo los derechos de nuestra patria”, concluyó.

Simpatizantes respaldan a Maduro

ROBO DE RECURSOS

Winston Lan, vocero del Colectivo Ser Chávez y dirigente de la Central Bolivariana de Trabajadores del estado Aragua, afirmó que en estos momentos de coyunturas difíciles, y que el bloqueo imperialista internacional que tiene el imperio norteamericano y el robo de los recursos, no permite que el Ejecutivo nacional implemente un aumento salarial.

“Nosotros decimos responsablemente a nuestro Presidente y a la dirección política, que es justo y necesario que todo el pueblo de Venezuela tenga un salario que sea justo, pero también decimos que sea al lado de la revolución bolivariana, que es al lado del presidente Nicolás Maduro”, dijo.

MANIPULACIÓN

Admitió que es justo las mejoras en los sueldos, en parte respaldando las protestas, pero que estas no se deben dejar llevar por la manipulación que según llevan a cabo los sectores detractores al Gobierno nacional.

“Es correcta la protesta. Pero también se le tiene que decir que devuelvan el dinero que se robaron, que ellos sean serios en la mesa de diálogo de México, que ellos cumplan con devolver los activos de la República para que el Presidente los pueda distribuir al aumento de los salarios”, dijo.

Winston Lan, vocero del colectivo Ser Chávez

BONO NO ES SALARIO



En este mismo orden de ideas, Lan confesó que el bono que asigna el Gobierno nacional no resuelve los problemas de fondos, pero aseguró que es una medida para ayudar a los trabajadores.

“El bono no va a resolver el tema, el Presidente lo implementó para poder paliar la necesidad del poder adquisitivo del trabajador”, acotó.

Lan aclaró también que para resolver la situación económica en el país, se debe acabar con el modelo que lo destruye. “Cuando acabemos con la página Dólar Today que desarrolla un ataque sistemático contra la moneda venezolana, y atenta contra el poder adquisitivo de los trabajadores de Venezuela”, puntualizó.

CONTRATACIÓN COLECTIVA EN MARCHA



Por otra parte, el dirigente gremial comentó que la convención colectiva aún sigue su discusión a nivel nacional, en donde 17 federaciones y el sindicato mayoritario que según dice es Sinafum, está sentado debatiendo.

“Por eso es una falta de respeto lo que hacen algunos manipuladores de oficios, al decir que ellos están solicitando un salario justo para los educadores, es una manipulación”, comentó.



Añadió que esperaban para finales del año pasado, se lograra firmar la convención colectiva, pero por razones desconocidas no se pudo.

Eucary García, concejal del municipio Libertador

PUEBLO A LAS CALLES



Eucary García, concejal del municipio Libertador, manifestó su entusiasmo de volver a ver este tipo de movilizaciones en el estado Aragua, quienes rotundamente apoyaron al presidente Nicolás Maduro y rechazan el bloqueo imperial contra la economía de Venezuela.



“Aquí está el municipio Libertador apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, las calles se desbordaron”, dijo la edil en compañía de simpatizantes del chavismo.



Por último, Marvin Reyes, quien llegó del municipio Santiago Mariño, dijo que aparte de celebrar la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es celebrar y luchar para preservar la democracia en nuestro país.

José Gregorio Colmenares, diputado de la Asamblea Nacional



Además, envió un mensaje a los manifestantes que exigen mejoras salariales al Gobierno nacional, mostrándoles un cartel donde dice “Yanquis devuelvan nuestro dinero”.



Es importante destacar que la movilización concluyó satisfactoriamente en la zona adyacente a la Maestranza César Girón, donde los organismos de seguridad estuvieron desplegados toda la mañana, con la finalidad de que no ocurriera ningún percance que lamentar.

Lee también: Asamblea Nacional ratifica la Ley Antibloqueo

Efectivamente, nada ocurrió, y lo que prevaleció fue la alegría del oficialismo en su apoyo irrestricto al Gobierno de Nicolás Maduro.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA