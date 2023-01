Nuestra querida Amanda Dudamel, quien ocupo como primera finalista del Miss Universo 2022, dijo este lunes, durante una rueda de prensa en Caracas, que el concurso está en la búsqueda de una mujer segura de sí misma antes que de un tipo de belleza física.

“Siento que un certamen como Miss Universo está buscando también es una mujer en confianza, preparada por supuesto, pero sobre todo muy segura de quién es ella”, señaló sin dejar de celebrar el triunfo de la estadounidense R’Bonney Gabriel en el certamen realizado el pasado 14 de enero en Nueva Orleans.

En esa búsqueda del concurso, “no entra en juego una belleza estética, una belleza física, ni tampoco entran en juego cinco o diez títulos universitarios”, sino “quién eres tú como persona y qué tan segura estás tú de lo que tú estás haciendo y lo que le estás mostrando al mundo que eres capaz de hacer”, prosiguió.

AMANDA DUDAMEL LA DISEÑADORA DE SUEÑOS

La joven de 23 años, insistió en que se sintió triunfadora pese a haber perdido por poco esta competencia.

Amanda Dudamel adelantó que espera llamadas de la Organización Miss Universo para eventuales viajes y trabajos que hará junto a la actual reina del certamen.

Mientras tanto, la venezolana se enfocará en proyectos que estaba desarrollando en el país, entre ellos uno de apoyo a liderazgos comunitarios en barriadas pobres y en su propia marca de ropa, la cual está hecha con tecnología sostenible.

Con más coronas alcanzadas en certamenes de belleza internacional, Venezuela posee hasta un Record Guinness por ser el unico en ganar dos años consecutivos el titulo de Miss Universo.

LLEGADA A VENEZUELA

“Feliz, feliz de estar en Venezuela nuevamente, gracias por estar acá en este recibimiento tan especial, no saben la ilusión que me hacía pisar mi tierra de nuevo y compartir con ustedes. No saben la alegría que siento, porque eso es lo que tenemos que sentir, alegría y orgullo de que Venezuela triunfo ante el universo.Gracias por estar por acá”, expresó Dudamel al llegar al aeropuerto a los medios de comunicacioón presentes.

EFE