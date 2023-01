Por activar el teléfono lo descubrieron en el homicidio de su ex mujer

Desde el mes de febrero del 2022, la fotografía de la profesora Maryuri Rebeca Martínez Cardoza, de 37 años de edad, comenzó a recorrer las calles de El Sisal, en Vigirima, Guacara del estado Carabobo y en otros escenarios, luego que sus familiares la reportaran como persona desaparecida.

Maryuri Rebeca Martínez Cardoza murió a manos de su expareja

A punto de cumplirse un año, el celular de la docente fue reactivado el 2 de enero, después de estar apagado por meses, y de acuerdo a la información, eso facilitó pistas a los investigadores de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en profundizar en las averiguaciones del caso.

Ante ese elemento, los sabuesos comenzaron a investigar para ubicar e identificar a los presuntos responsables de la desaparición de la profesora.

Posteriormente los funcionarios llegaron a la calle La Vecindad en El Sisal, donde se encontraba el móvil y asimismo localizaron al sospechoso. Vale resaltar que el autor de la desaparición de la ciudadana es el exesposo de la mujer, quien, luego de los interrogatorios, aceptó minutos después que la había enterrado en una casa de la comunidad.

El victimario enterró el cadáver a un metro y medio de profundidad, al pie de un samán. Lo hizo por no aceptar la ruptura de su mujer. Habría señalado lo siguiente: “Si no iba a ser para mi, pues no lo sería para más nadie”.

Te recomendamos: Detenidas tres personas implicadas en homicidio de comerciante

La Policía Nacional Bolivariana concluyó las labores de búsqueda en la madrugada del 2 de enero donde el asesino fue sacado del lugar en una patrulla y escoltado. Asimismo dio parte al Cicpc y al Cuerpo de Bomberos del estado Miranda. Ahora el presunto indiciado será presentado en los tribunales para la imputación de varios delitos.

elsiglo