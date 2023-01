Septuagenario en condición de desnutrición necesita atención inmediata en Palo Negro

Por más de 20 años trabajó como chofer de unidades de carga pesada para importantes empresas en el Centro de Venezuela. Llegó a medir 1.68 centímetros y en sus mejores momentos alcanzó un peso de hasta 90 kilos. Procreó seis hijos y asegura que ha vivido por más de cincuenta años en la calle Villapol de su pueblo natal Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua. En abril próximo cumple 71 años de edad y su situación actual es sombría.

El veterano conductor recibe el apoyo de sus vecinos

Gustavo López Díaz vive solo, en una casa con pocos enseres, en la que rápidamente se puede apreciar un viejo televisor (dañado), la silla de mimbre que ocupa el veterano conductor, una vitrina, algunos trastes de cocina. No tiene cama, ni ventilador, tampoco nevera, ni donde calentar sus alimentos. En el patio de la residencia no se hace difícil visualizar dos colchones que cumplieron su vida útil, uno bajo el sol, y el otro, improvisado para colocar pañales usados.

Los viejos colchones ubicados en el patio de la vivienda

Algunos de sus vecinos lo alimentan, pero pese a ello, presenta un estado de salud crítico; por un momento perdió el habla. Quienes se han preocupado de él -sin ser sangre- han buscado la manera de atenderlo prácticamente todos los días, pero solos no pueden asumir la responsabilidad.

A simple vista se observa una desnutrición (aguda, grave o crónica), pero su realidad queda en una presunción, porque hasta el momento no hay una confirmada valoración médica, producto que no ha podido ser trasladado a un centro de salud público, mucho menos a uno privado.

Su peso está muy por debajo del que debería, hasta el punto, que pudiera presentar caquexia, es decir, pérdida muscular generalizada y ausencia de grasa subcutánea.

Jessimar Rodríguez, es una de las vecinas que atiende a Gustavo. “Él vive acá cerca y realmente está en una situación precaria; yo soy quien lo ayudo desde hace siete meses aproximadamente. Lo baño y lo cambio, pero en realidad necesita un apoyo que lo respalde diariamente”, apuntó.

La joven afirmó que el septuagenario duerme en el suelo. “Está solo y abandonado por sus familiares más cercanos, aunque tiene una sobrina que viene cada quince días, porque vive en Caracas y le trae pañales y comida”, recalcó.

Jessimar Rodríguez

Rodríguez indicó que actualmente el señor “se come humildemente sus tres comidas, por ello imagino ha avanzado un poco; en estos momentos está lucido, meses atrás no se levantaba, ni hablaba”.

Jessimar recuerda con vehemencia que Gustavo tiene seis hijos, “pero ellos no tienen nada que ver con él”. “Yo de verdad siento mucho por las cosas que está pasando, quisiera tener más para ayudarlo, pero no cuento con los recursos”, subrayó.

La muchacha enfatizó que la única ayuda social que ha recibido para el señor López Díaz, fue de la Alcaldía de Libertador, en el mes de octubre del año pasado. Detalló que le dieron dos paquetes de pañales y una bolsa de verduras.

“Un funcionario de la Alcaldía me dijo que para la segunda semana de enero de este año pasarían por la vivienda para tomar cartas en el asunto; ojalá sea así”, aseveró.

Hizo un llamado a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, en virtud de poder ayudar a Gustavo. “Él necesita un colchón, una silla de ruedas, ventilador, sábanas, almohadas, atención médica inmediata y alimentos”, describió Rodríguez.

Diario elsiglo tuvo la posibilidad de conversar brevemente con el señor López Díaz. “Trabajé en los mejores transportes del país”, resaltó de entrada.

Al ser consultado sobre su situación actual, Gustavo no tuvo dificultad para manifestar “hay que ser claro, me siento, coñ….do”. Afirmó que no es paciente crónico de enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos músculo-esqueléticos.

“Soy de aquí mismo, de Palo Negro. Nací en 1952”, confesó. Al ser consultado sobre sus hijos, López Díaz de inmediato soltó a decir “eso es un martirio compadre”. Luego de un breve silencio expresó, “quiero ver si me ayudan; tengo así como siete meses. Señora gobernadora lo que quiero es comida, quiero es trabajar”, puntualizó.

Gustavo, un veterano conductor de unidades de carga pesada presenta una difícil situación de salud

Gustavo está lucido; para las personas que tengan la posibilidad de ayudarlo, le envió las coordenadas de su vivienda: Casa ubicada en la calle Villapol de Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua, número 18.

HBRI. | elsiglo