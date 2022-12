Gleyber Torres culminó temporada con Caracas

Leones del Caracas anunció el fin de la temporada de Gleyber Torres en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Torres jugó en 11 partidos dejando promedio de .289

Gleyber Torres culminó con Caracas



El cuadro melenudo compartió una publicación en sus redes sociales en la que agradeció al criollo por su actuación vistiendo los colores caraquistas, donde demostró todo su poder al bate.



Leones anunció la incorporación de Gleyber el pasado 23 de noviembre tras recibir el permiso de los Yankees de Nueva York para participar en un total de 12 partidos.

El debut del segunda base



El debut del segunda base ocurrió el 29 de noviembre ante los Tigres de Aragua; Torres disputó un total de 11 partidos en los que dejó un promedio de .289 con un cuadrangular, ocho carreras impulsadas y 13 imparables en 45 turnos al bate.



“Gracias a la fanaticada por el apoyo, aunque no fueron tantos juegos como quería. La experiencia fue increíble, el equipo, jugar en mi país no tiene explicación una pasión diferente, espero volver pronto. No es un adiós, es un hasta luego”, escribió Torres en sus redes sociales.

