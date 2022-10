Lluvias causaron estragos en Linares Alcántara

Los habitantes de diversos sectores del municipio Francisco Linares Alcántara no escaparon de las consecuencias de las intensas lluvias de este fin de semana ocasionadas por la onda tropical Nº 41, por lo que calles enteras, sobre todo en los sectores Paraparal y La Lagunita, amanecieron este lunes entre las aguas.

Aunque el sistema de rebombeo permanece en funcionamiento, las plantas no se dan abasto, provocando así que en varias zonas el agua haya superado el metro de altura, por lo que el temor persiste entre los habitantes si las precipitaciones no cesan.

PARAPARAL BAJO LAS AGUAS



En el caso del sector Paraparal, se vive la angustia entre los vecinos, quienes temen que ocurra otro desastre como el de hace dos años en Río Blanco, en la cual esta comunidad también se vio afectada.



En este sentido, Milagros Zambrano, quien tiene su vivienda en la Av. Principal de Paraparal II, explicó que no quiere vivir una situación similar a la de ese entonces. “Hace dos años el agua nos llegó hasta el pecho, lo que me ocasionó una bacteria en un pulmón y estuve hospitalizada en el Hospital Militar, por eso le tengo tanto miedo a esto”, relató.



“Las bombas están prendidas, pero no tienen la capacidad suficiente, además que el sector La Lagunita no tiene salida de agua y todo eso se viene hacia acá; si pasáramos por lo menos un día entero sin lluvia, baja toda esta agua”, continuó Zambrano.



Por su parte, Víctor Ortega, otro de los vecinos del mencionado sector, comentó que desde el sábado están presentando esta problemática y ya el domingo en la noche la situación era inaguantable.



“Empezó a llenarse la canal y posteriormente la calle desde donde está la bomba y en la noche del domingo también se inundaron en Francisco de Miranda y el agua que viene de ese sector tiene un desembocadero aquí, así que todo colapsó”, explicó Ortega.

LA LAGUNITA NO SE SALVÓ



El sector La Lagunita no quedó exento de esta problemática, puesto que el sistema de rebombeo no es de la envergadura necesaria para evitar que se inunden las calles y es por esto que los habitantes claman a las autoridades para que brinden una pronta solución.

Entre sus quejas, los vecinos le piden al alcalde que se acuerde de esta comunidad y en este sentido, uno de los afectados, quien no quiso revelar su nombre, expresó que “Johenderson González es de estos lados, pero una vez electo, se olvidó de su pueblo, lo invitamos a que entre a estos sectores, porque aquí es donde lo necesitamos”.



En este sentido, José Caicedo aseguró que los entes competentes no han hecho nada al respecto. “Estamos así desde el sábado en la noche y necesitamos gente en el poder que verdaderamente le quiera echar una mano al sector, porque los que vienen no hacen nada, estamos llenos hasta de agua de cloacas”, precisó.

¿NO VALEMOS NADA?

A su lado, Yasmín Caicedo, con tono desesperado afirmó que ningún gobierno ha hecho nada por este barrio. “Dicen que esto no tiene solución, entonces, ¿nosotros no valemos nada para el gobierno?”, añadió.

Para Celso Obispo, por las constantes lluvias hemos tenido dos noches en vela y días de arduo trabajo para sacar el agua de la vivienda. “El señor alcalde me disculpa, pero es así, no tenemos solución de nada, tiene que venir aquí y darse cuenta de todos los problemas por los que estamos pasando”.

En otro orden de ideas, María Sequera, quien tiene más de 30 años viviendo en La Lagunita, enfatizó que la solución se la pediremos a Dios, porque ya no tenemos más alternativas.

“El agua subió más de un metro; eso demuestra que necesitamos una bomba de mayor capacidad. Tengo 30 años aquí y desde hace 4 años para acá, es que se me inunda la casa, antes se llenaba la calle, pero ahora el agua causa estragos”, explicó Sequera.

Además de esto relató que el domingo en la tarde terminaron de sacar el agua de su casa, pero en la noche volvió a llover. “Siempre La Lagunita se inunda y el agua siempre baja, pero ahora, las calles que no se llenaban se están llenando; sólo le pido a Dios que ilumine a las personas que nos puedan ayudar”.

Y estas son sólo algunas de las historias de los afectados en estos sectores, si embargo, se recibieron reportes de otras comunidades como Santa Rita y los alrededores de la avenida Generalísimo Francisco de Miranda, zonas donde sus habitantes están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas si las lluvias no cesan.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA