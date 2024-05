Joselyn Brea encontró la condición ideal de pista para lograr la marca a París 2024 en los 5 mil metros.

«Las condiciones fueron perfectas»

«Marvin (Blanco, su entrenador) siempre me ha dicho que aquí en Los Ángeles se corre muy rápido. La verdad que sí es una pista bastante rápida, estamos a nivel del mar y las condiciones fueron perfectas para correr rápido. De hecho, la carrera fue a una hora donde el viento se paró totalmente, porque normalmente en las mañanas y a media tarde, había un poco de viento. Yo le decía a Marvin: «se va a correr con viento», pero no. A esa hora, 8 y 50 de la noche se paró el viento y fue espectacular el clima», afirmó desde la ciudad estadounidense Joselyn Brea. El año pasado también en Los Ángeles marcó 14:47.76 en el Festival de Pista de Walnut, California.

La valenciana marcó 14:36.59 (nuevo registro suramericano) en la prueba de 5 mil metros del Grand Prix de Los Ángeles, para superar la marca mínima exigida en la distancia de 14:52.00.

«Estoy muy contenta. Todavía estoy asimilando esa clasificación. A parte de la clasificación, es la marca. Es un tiempo muy bueno, y me deja bastante tranquila, haber corrido tan rápido, porque sé que he trabajado mucho. Estoy entrenando fuerte. Marvin me decía que estaba para correr rápido, pero a él le importa mucho más que corra rápido en los Juegos Olímpicos y no ahora. Pero bueno, salió una excelente carrera y hay que aprovechar estos momentos».

«Desde un principio quería hacer la marca mínima para entrar directamente. De hecho, estaba un poco ansiosa. Quería competir pronto para hacer la marca. Me deja más tranquila entrar directo y no por ranking, porque el ranking cierra el 30 de junio y quería entrar de una vez».

EL REGRESO DE BREA

La doble campeona panamericana volverá a la pista este fin de semana. «vuelvo a competir en la Liga de Diamante aquí en Eugene, (Oregon, USA) en 5 mil, luego tengo dos competencias de 1500, una en Atlanta y otra en Portland», expresó Brea, que ahora también buscará mejorar su marca nacional de 1500, 4:07.27, para lograr el registro olímpico: 4:02.50.

Luego de las tres justas en su calendario, Brea volverá a Paipa, Colombia, para preparar la puesta a punto final de cara a París: «Paipa se ha convertido en mi lugar de entrenamiento. Me gusta mucho. En Colombia me siento cómoda y tenemos pensado hacer la preparación allí antes de los juegos y de Colombia, salir a Francia, Dios mediante».

«Estoy muy contenta de haber clasificado, pero estar en unos Juegos Olímpicos es un compromiso también bastante grande. Y yo por lo menos cuando me pongo el uniforme de Venezuela, siento el doble de compromiso y siempre quiero dar lo mejor para mi país y dar siempre el mejor resultado. Voy a prepararme bastante fuerte. Espero que Dios me dé bastante salud para dar lo mejor de mí en los juegos y dejar en alto mi país», culminó, antes de afrontar una nueva sesión de entrenamiento.

Brea se convertirá en la décima atleta femenina en la historia para Venezuela en Juegos Olímpicos y la primera dama en participar en esta distancia en la máxima cita del deporte. Solo Fredy González en Atenas 2004, ha representado al país en la distancia.

