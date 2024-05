Las manos, con el paso de los años, se han convertido en una carta de presentación, sobre todo el cuidado de las uñas, ya que se considera un símbolo de higiene, de pulcritud y porque no decirlo: de estatus. Tendencias van y vienen, infinidad de estilos, colores, pero detrás de todo ese trabajo y horas de dedicación para lograr resultados impecables, hay personas con historias de vida y anécdotas de superación personal.

Gabriel Fuentes: El cuidado de las uñas fue el arte de alcanzar sus sueños

Este es el caso de Gabriel Fuentes, master instructor de Max Glow School, una labor que le ha llevado a enseñar a muchos aragüeños «el arte de las uñas» relacionadas estrechamente con la magia del color, un elemento que lo ha llevado a triunfar, aunque irónicamente no pueda percibirlos de la misma manera que el resto, debido a su daltonismo.

Es desde aquí, donde parte una verdadera historia de superación, rompiendo barreras y estereotipos en una sociedad que además encasilló su trabajo como algo que «sólo pueden hacer las mujeres»; sin embargo, Fuentes, siempre con una sonrisa, no permitió que estas cosas fuesen un impedimento para alcanzar sus sueños, sobre todo, de la mano de la reconocida marca de esmaltes para uñas Max Glow.

En tal sentido, este maestro en el arte de las uñas, destaca la importancia del cuidado de las manos, algo que deben tomar en cuenta hombres y mujeres sin ninguna distinción, y para ello, desde la mencionada academia viene formando a expertos en el área.

«Esto se ha convertido en un arte que ha trascendido en el tiempo, aunque es algo que se ha aplicado desde hace muchísimos años, sólo que hoy en día se ha convertido en tendencia, gracias a que muchas personas se han dado cuenta que el mantener el cuidado de las manos es fundamental, porque nuestras manos hablan de nosotros mismos», aseguró el instructor.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

Con mucha satisfacción, Fuentes comentó que en los últimos tiempos se ha perdido el tabú de que hay ciertos tipos de oficios que son sólo para mujeres o sólo para hombres, asegurando que «no hay límites cuando se trata de alcanzar tus sueños».

«Eso nunca me frenó, mi única limitante al principio fue mi daltonismo y no distingo los colores, y siempre me decía que el mundo de las uñas está lleno de colores. Sin embargo, no fue impedimento, por el contrario, este oficio me enamoró desde el principio y fue ese amor por lo que hago, lo que me trajo hasta aquí», continuó diciendo.

La parte de esta historia que todo el público quiere saber es ¿cómo lo hizo? Diseñar uñas sin identificar los colores, no parece ser una tarea sencilla, sin embargo, Gabriel Fuentes compartió los detalles.

«Los colores están clasificados por números y además he hecho adaptaciones en todos los productos que voy a utilizar; ya por los números voy identificando con la ayuda de otras personas y ya automáticamente mi cerebro lo procesa y lo registra, pero por si las dudas, a veces les digo a mis clientes que me señalen el color que quieren», contó de manera jocosa.

SI SE COMPLICA VAS POR BUEN CAMINO

Luego de haber vivido todo esto y descubrir que los límites sólo están en la mente, su mensaje para todas aquellas personas que así como él, piensan que por alguna situación adversa no podrán lograr sus metas, fue muy claro.

«Lo primero que deben hacer es descubrir su pasión, descubrir qué es lo que quieren hacer, identificarlo y trabajar por ello. Las limitaciones están todas acá (señaló su cabeza), nosotros somos quienes entorpecemos nuestros propios planes. Nada va a ser fácil, si crees que las cosas se te complican, es porque estás por el camino correcto. Recuerden también que somos nuestro proyecto más importante y siempre tenemos que apostar a nosotros mismos», argumentó el instructor.

En otro orden de ideas, acotó que el mundo evoluciona constantemente y manifestó, «ya basta de seguir estereotipos y clasificar», ya que esto impide además que muchos caballeros permitan que les arreglen sus uñas, cuando, además de estética, se trata también de la salud de sus manos.

«Hay que educarnos y reaprender todo lo que nos han enseñado desde pequeños, romper esos paradigmas que sólo nos limitan a experimentar cosas nuevas. Los caballeros también nos arreglamos y también disfrutamos de nuestra manicura», reafirmó Fuentes.

Es por esto que el experto recomendó que todas las personas asistan con su manicurista de confianza para mantener el aseo de sus uñas cada 15 a 21 días. «Hay ciertos tipos de tejidos que salen en nuestras manos que no se ven de la mejor manera y por lo tanto, hay que retirarlos.

En cuanto a las nuevas tendencias, afirmó que éstas van cambiando cada mes y por ello señaló que cada manicurista y/o estilista de uñas deben ir al ritmo de esos cambios tan repentinos.

LA ENSEÑANZA EN MAXGLOW SCHOOL

Para esto, aseguró que desde la Max Glow School han venido instruyen a muchas personas, brindándoles herramientas para estar siempre atentos a estos cambios y manejar todas las técnicas que están a la vanguardia.

Cabe mencionar que esta academia está ubicada en el Centro Comercial Paseo Las Delicias I, Maracay, estado de Aragua, siendo esta una escuela de formación profesional para personas que quieren aprender el arte de las uñas.

«Aquí damos talleres por día. Vamos desde principiante, básico y niveles intermedios. También tenemos una formación completa, que son siete talleres completamente profesionales, donde las personas reciben tips, consejos y recomendaciones para que tus habilidades y tus aplicaciones sean las mejores», detalló.

Ya para finalizar la entrevista, este joven talentoso se dirigió a todos los lectores y seguidores del diario elsiglo para decirles: «No escuchen a esas personas que dicen ‘no puedes’, lucha por tus sueños hasta poder materializarlos y lograrlos, cree en ti y todo será posible».

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

