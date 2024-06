«Obras de reparación de la carretera a Choroní es una burla política»

El concejal del municipio Girardot y secretario general del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Aragua, Jesús González Paradisi, levantó su voz en denuncia contra la obra de reparación de la carretera a Choroní, ejecutada por el gobierno municipal, señalando que los trabajos son una estrategia de propaganda política que no aborda los problemas reales que enfrenta dicho tramo vial.

En este sentido, el dirigente manifestó su preocupación ante la falta de atención a las necesidades reales de la municipalidad, indicando que la obra en cuestión no ofrece soluciones efectivas a las problemáticas de infraestructura vial en la zona. Además, resaltó que la carretera a Choroní es un importante corredor turístico y comercial, por lo que su estado precario afecta no sólo a los habitantes locales, sino también a los visitantes y comerciantes que dependen de esta vía.

«Llevamos más de dos años denunciando el mal estado de la carretera Maracay- Choroní. Hace algunos meses la Alcaldía anunció con bombos y platillos que estaban haciendo una obra de envergadura para contener los deslizamientos de tierra y la cantidad de materiales que por la lluvia venían bajando, creo que sólo fue una propaganda política por parte del señor alcalde, ya que hasta el día de hoy el problema sigue latente», condenó el concejal.

Asimismo, instó a las autoridades municipales a priorizar las necesidades de la población y a realizar inversiones efectivas en infraestructura vial que realmente mejoren las condiciones de la carretera a Choroní, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta y exigir transparencia en el uso de los recursos destinados a obras públicas.

«Estas personas sólo hicieron cuatro escalones de concreto con una capa asfáltica con una escuálida barra de contención para que supuestamente los carros no se vayan al barranco. Yo creo que es hasta grosero con nuestra ciudad, eso es una obra que se tiene que hacer con gran relevancia y con una connotación importante», cuestionó.

Recordó que la población de Choroní fue considerada como el tercer atractivo turístico del país, y a su juicio hoy se encuentra decaído y abandonado por las autoridades, así como la vía, la cual se encuentra completamente contraída.

«Hoy día la economía en Choroní es fatal. No hay turismo porque la gente no va por miedo a la carretera, no sólo el tema de derrumbes sino en línea general. Hace poco estuvimos visitando la zona y pudimos conversar con los agricultores, ellos dicen que la economía va de mal en peor porque no cuentan ni con combustible para sacar su mercancía», afirmó.

A su vez, González Paradisi alertó que ante el inicio de la temporada de lluvias, la situación en la vía se complicará, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar precaución y conducir con cautela, «el alcalde sólo se la pasa en las redes hablando de que están haciendo, pero ya sin pudor hacen ese tipo de cosas y lo presentan como una gran obra y eso da lástima y vergüenza», lamentó.

