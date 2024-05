En el municipio José Félix Ribas, las ventas de los productos del mar han disminuido de forma considerable, así lo informaron dueños y encargados de pescaderías en la zona; quienes además agregaron que actualmente se encuentran a la expectativa, ya que temen perder la mercancía y no poder recuperar el capital invertido y hasta cerrar sus comercios.

Venta de pescado ha disminuido hasta 60%

Y es que quienes venden estas proteínas del mar, pese a que el precio se ha mantenido en los últimos meses, sus puestos permanecen relativamente vacíos. Aseveraron que se debe al bajo poder adquisitivo que tienen las familias, quienes ya no compran en la misma cantidad o prefieren hacer otros gastos.

No obstante, comentaron que las comercializaciones que logran hacer, responden al alto costo que mantienen los productos como la carne y el pollo, los cuales siguen conservando precios por encima de los mostrados por ellos en sus exhibiciones.

José Moreno, pescadero de La Victoria, manifestó que en su caso las ventas han disminuido hasta 60%, por lo que se ha visto obligado a traer sólo mercancía seleccionada, la misma es el pescado y no en todas las especies conocidas.

«De verdad todo ha estado bastante bajo; o sea sí hay ventas, pero no como antes, es tanto, que hemos decidido sólo traer poca mercancía y de pescado, pues es lo que más tiene salida, porque camarones, mejillones y calamares, sólo por encargo para no perder. Es preocupante, porque muchos vivimos de esto», mencionó.

Asimismo, Moreno expresó que entre los pescados más buscados se encuentran la sardina que mantiene un costo de 40 bolívares el kilogramo, el bagre $4, lamparosa $3, el jurel $5, el bonito $3 y el atún $6. «Son precios lo más ajustado que podemos, para que puedan tener ventas y gracias a Dios, vendemos en pocas cantidades, pero algo es algo», dijo.

COMERCIO DEL PESCADO

Por su parte, el señor Emilio Ceballos, quien se encontraba comprando, explicó que el pescado sigue siendo opción ante los altos precios de la carne, sin embargo también se les hace complicado, ya que los ingresos que muchos perciben no les dan la base para poder hacer la inversión, como años anteriores.

«Ahorita estoy comprando esto, porque es un lujito que me quiero dar, ya que con la pensión o el sueldo no me alcanza para nada, todo lo debemos resolver con queso y huevo. El pescado sigue siendo alternativa, por el precio de la carne, pero igual se nos aleja», puntualizó.

Finalmente, comerciantes esperan que las ventas comiencen a registrar alzas, ya que de esa forma pueden seguir brindando atención a los clientes, quienes quieren seguir teniendo en su mesa el pescado. Igualmente, los ciudadanos no pierden la esperanza de que las condiciones mejoren, para así poder seguir manteniendo una dieta balanceada, con todas las proteínas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

