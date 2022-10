Zamoranos honran al patrono de San Francisco de Asís

Cada 4 de octubre, en el mundo entero, miles de creyentes honran a Giovanni di Pietro Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís, patrono de los animales, fundador de la iglesia Franciscana y cuyos votos de pobreza, obediencia y castidad han servido de ejemplo para muchos creyentes a lo largo de la historia.

Este memorable santo falleció el 3 de octubre de 1226, sin embargo, no fue sino hasta dos años después, un 4 de octubre, cuando la Iglesia Católica lo canonizó como santo y es esta la fecha que con tanto regocijo celebra la población de San Francisco de Asís, en el municipio Zamora del estado Aragua.

A lo largo de los años se han conservado las actividades tradicionales en torno a esta fecha, que se inicia a las 12:00 am, cuando desde la casa de la sociedad del santo, la multitud camina en procesión para llevar a su Patrono hasta la iglesia de San Francisco de Asís, donde suenan las acostumbradas campanadas, para luego cantarle cumpleaños.

Este año, las incesantes lluvias no intimidaron a los fieles, sino que por el contrario, relacionaron estas precipitaciones con las festividades, por lo que seguían atentos ante el llamado “cordonazo”, una lluvia repentina que cae todos los 4 de octubre y por supuesto este año no fue la excepción.

DESPEDIDA

No sólo esta conmemoración unió a la población en el templo, sino la emotiva despedida del padre Jesús Alvarado, quien ofició su última misa como párroco de la comunidad, luego de 12 años al servicio de la misma.

“Me voy agradecido y contento porque el trabajo que mis obispos querían que hiciera dio frutos y dejó una parroquia tranquila, próspera y pacífica”, comentó el padre unos minutos después de la homilía que dio paso a la procesión del patrono.

Asimismo, hizo referencia a los años de lucha no sólo religiosa sino en beneficio de la comunidad en cuanto a la no violencia, pues este hombre de fe, considera que está preparado en espiritualidad para el acompañamiento en familia. “Esa experiencia me ha ayudado a pacificar muchas cosas que habían en este pueblo y por eso me voy agradecido y contento”.

El padre Alvarado cuenta que su misión principal al llegar a esta parroquia, era fomentar el sentido de pertenencia en sus habitantes, para que en épocas de fiesta religiosa y cultural, las actividades no dependieran sólo del gobierno, sino que todo el pueblo y los comerciantes se unieran en una sola fe para que las tradiciones nunca se abandonaran.

“Cuando el sacerdote trabaja con la comunidad, todo se logra y ese es precisamente el ejemplo de San Francisco de Asís, servir a la comunidad, porque trabajando iglesia y comunidad juntos, podemos lograr muchas cosas”, añadió el párroco.

CREER EN LOS MILAGROS

Entre orquestas, el acostumbrado encuentro de burriquitas, artesanías y mucho entusiasmo se vivieron en las calles de este histórico pueblo en los valles de Aragua, donde devotos y creyentes se aglomeraron en los distintos espacios con el fin de no perderse de nada.

En este sentido, Álvaro Estrada, fiel a la tradición de honrar al patrón, relató que quienes nacen y se crían en este lugar tienen el corazón sembrado en este pueblo que siempre busca en este venerado santo un estilo de vida lleno de humildad. “San Francisco de Asís es un modelo de santo y de ser humano que renunció a la riqueza y se dedicó a los pobres y necesitados, por eso tiene tantos seguidores en todo el mundo”.

Del mismo modo, precisó que en esta oportunidad también hubo muchos visitantes de otras regiones del país, así como muchos venezolanos que habían estado fuera del país, pero que se aseguraron en regresar antes de las fiestas. “Si la fecha hubiese caído un fin de semana esto estaría a reventar”, puntualizó.

Por su parte, Anaís Bolívar, una de las dos pediatras que hacen vida profesional en la parroquia, afirmó que a pesar de ser una mujer de ciencia, cree en los milagros y da fe de ellos. “Soy sumamente devota y agradecida de mi santo patrón por todas las cosas positivas que me ha dado en el transcurso de mi vida y de la vida de mis hijos”, comentó.

“Hay que hacernos instrumentos de su paz”, es la frase de San Francisco de Asís que esta respetada doctora siempre lleva en su corazón. Desde que tengo memoria, siempre me han traído a las fiestas patronales para compartir en familia, porque la finalidad de todo esto es transmitir esa paz, esa bondad y humildad que él profesó”, culminó.

ANTORCHA DE FE

Una de las principales tradiciones es el recorrido de la antorcha por algunos pueblos del estado Aragua; para este año en particular, este fuego bendito partió desde Samán de Güere hacia Turmero, Cagua, Villa de Cura y posteriormente se paseó por las principales calles de la parroquia San Francisco, para luego, al llegar al centro de la plaza, homenajear a distintas personalidades del sector.

Uno de esos afortunados homenajeados fue Ulises Bolívar, quien además portó la antorcha en su recorrido, por su amplia labor y trayectoria como profesor de Educación Física por más de 30 años. “Para mí fue súper especial, porque he compartido toda una vida aquí como educador y soy fiel creyente de San Francisco”, expresó.

Este pueblo lleno de cultura y tradiciones, cuenta con hombres y mujeres decididos a seguir el ejemplo de humildad y de amor al prójimo que tanto profesó la principal figura religiosa de este lugar.

Este es el caso de los esposos Ángel Coronado e Isabel Reyes, quienes desde hace cuatro años se encargan de la labor de repartir comida el día del santo patrón, como una forma de conmemorar su día, de la mejor manera posible, siguiendo su ejemplo.

“Hemos decidido traer una sopa para la comunidad, es algo que nos sale del corazón, porque somos franciscanos y decidimos apoyar al pueblo”, explicó, Coronado.

Por su parte, su esposa Isabel cuenta que poco a poco han ido aumentando la cantidad de alimentos que reparten cada año. “Primero empezamos con una olla, después con dos, nosotros solos costeamos esta sopa”, comentó.

Y estas son sólo algunas de las historias que hablan de la fe y la persistencia de tan noble comunidad. Personas que no pueden simplemente ignorar sus fiestas y deciden quedarse hasta el último momento, como Mariana Bolívar, quien no se permitió regresar a su casa hasta que terminaran las festividades de ese día.

“Venimos a este día maravilloso, llenos de fe y bendiciones, venimos a cumplir por ser nativa de aquí y por eso estoy aquí desde las 12:00 de la noche cuando se le cantó cumpleaños a este patrono tan querido”, insistió Bolívar.

