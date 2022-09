Sipnna realizó jornada de atención y orientación en Mariño

Un operativo integral de atención y orientación para los niños, niñas y adolescentes se llevó a efecto en la sede de las oficinas del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Santiago Mariño (Sipnna) ubicadas en la Aldea Bolivariana Comunal de Samán de Güere, comuna Jesús Gallardo, a propósito del comienzo de clases presenciales, el venidero 3 de octubre.

Así lo dio a conocer la abogada Rosa García, directora del Sipnna en el municipio Santiago Mariño, quien explicó que “el operativo fue una jornada de gran relevancia en el que la atención primordial fue dirigida a los pequeños y jóvenes no escolarizados que por una u otra razón no los aceptan en las instituciones educativas si vienen ingresando desde otro país”, explicó.

Según García, los mencionados centros de estudios, además les piden una gran cantidad de requisitos, por lo que los padres se encuentran de brazos cruzados porque no tienen las herramientas para lograr hacer efectivos los trámites. “Por eso han venido a solicitar de nosotros, como institución garante de la Lopnna, que les demos las herramientas necesarias para que por medio de esta ley ellos puedan mejorar su condición de padre, madre o representante en cada institución”, razonó.

La directora del Sipnna aprovechó la oportunidad para agradecer a la alcaldesa Joana Sánchez; a la gobernadora Karina Carpio y al presidente Nicolás Maduro por el apoyo al Sistema de Protección al Niño, Niña y Adolescente en la entidad y en el municipio, dándole a conocer a la colectividad la importancia de la institución protectora de este importante sector de la sociedad representado por los más jóvenes.

Resaltó, de igual forma, la presencia de la profesora María Montes, quien es la coordinadora municipal de defensores educativos y es la persona autorizada para dar los lineamientos y orientaciones a cada uno de estos representantes que tienen dudas en algunas áreas. “Esto es importante, ante el inminente comienzo de clases el próximo 3 de octubre”, ponderó.

Del mismo modo, la servidora pública se refirió a que existen muchos niños y niñas que no ha podido tramitar sus cédulas por diferentes razones. Dijo que no han podido ser cedulados porque ha habido mucha demanda del documento de identidad y a veces tienen que irse a las 2 y 3 de la mañana con sus padres y representantes y en muchas oportunidades no logra su cometido.

“Nosotros, por medio de la coordinación con la directora del Saime en Cagua, municipio Sucre, gracias a su apoyo, hemos logrado que estos niños y niñas logren el objetivo de tramitar sus cédulas de identidad, que es un requisito sine qua non para que los pequeños a partir de los 9 años, puedan hacer su inscripción escolar y otras gestiones”, manifestó.

En este operativo también se activó el proceso denominado Medidas Extemporáneas, que se refiere a personas que se han ido del país, que le dejan los niños a sus abuelas o familiares cercanos. A ellos se les está dando una medida de cuidados provisionales para que estos parientes que tengan una filiación de primero, segundo y tercer grado, puedan disfrutar de esta medida y darles a estos niños la facilidad y la responsabilidad de velar por ellos en cada una de las instituciones educativas.

“Estamos aquí dispuestos a trabajar en pro y para cada uno de estos niños y niñas, porque la orden es defender haciendo”, dijo para culminar, la abogada Rosa García, en relación al comienzo de clases presenciales y a la incorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo.

