Hospital Los Samanes fomenta la lactancia materna

Con la finalidad de fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los niños y niñas, se llevó a cabo en los espacios del Hospital Los Samanes una jornada de atención para embarazadas y madres lactantes de la localidad.

Madres embarazadas participaron en clases de yoga

En este sentido, Rosalba Contreras, bioanalista y microbióloga, informó que en la actividad se expusieron las ventajas nutricionales en niños de 0 a 6 meses de nacidos.

“Este problema se extiende en el ambiente laboral, empeora en estudiantes madres, aquellas que viven en zonas populares de la región, quienes lamentablemente para salir del paso prefieren recurrir al uso de fórmulas lácteas, sin darse cuenta el daño que le están haciendo a sus bebés en aspectos inmunológicos, económicos y sociales”, comentó.

Explicó que en países de Latinoamérica son frecuentes dichos casos por la falta de educación y programas educativos en sectores de escasos recursos económicos, donde muchas madres, especialmente jóvenes, no se les educan sobre el tema, muchachas jóvenes en estado de gravidez no se alimentan bien y no fortalecen la defensa inmune del niño.

“Esta actividad se realizó en función no sólo de las que ya son madres, sino también de aquellas que están por serlo, la función es motivar a las mamás por los beneficios que tiene la lactancia materna, y parte de tener el primer contacto de amor y efecto en una relación madre-bebé, también transforma su personalidad en una personita alegre, animado”, acotó.

Por su parte, Ronald Frontado, gerente general de Unidad de Salud, recordó la necesidad de estimular a las mamás para que conserven y ejecuten la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de nacido y por lo menos continuarla hasta los dos años.

“Hay cosas que las mamás desconocen sobre el embarazo, por ello quisimos instruirlas un poco y brindarles un poco de atención, en este día las presentes participaron en una clase de yoga, quisimos hacer extensiva la participación a madres embarazadas y en lactancia materna, para que lograran tener una lactancia en exclusiva sin necesidad de usar fórmulas”, finalizó.

