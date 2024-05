Venezuela se encuentra ante un complejo escenario político en el que la oposición liderada por María Corina Machado, ya tiene un candidato que no es el mismo que ganó la elección Primaria, sino que surgió del acuerdo entre líderes de la Plataforma Unitaria Democrática.

La palabra crítica que define la búsqueda de los venezolanos es “cambio”

Ante toda la serie de acontecimientos que rodearon este hecho y todo lo que se avecina, se han generado distintas vertientes en la opinión pública venezolana. Por lo tanto, el equipo del diario elsiglo se dirigió hasta la sede de Datanálisis en la ciudad de Caracas, para una entrevista con su presidente, Luis Vicente León, economista y analista político con amplia trayectoria, con la intención de que éste ofreciera un análisis respecto a los distintos panoramas que pudieran presentarse.



En tal sentido, León definió la búsqueda actual de los venezolanos con una palabra: “Cambio”, que va más allá de quién sea el Presidente. “Más de 70% de los venezolanos piensan que la situación económica del país debe mejorar para cambiar positivamente su calidad de vida y esa variable no sólo se refiere a un cambio de gobierno, sino de las estructuras, de las instituciones, es un tema integral”, precisó.

Por consiguiente, afirmó que esto se interpretaría como el hecho de que la población venezolana busca un liderazgo que represente algo distinto a lo que siempre han vivido y que éste fuera del esquema “gobierno y oposición”.



“Esto mueve de alguna manera no sólo la presión sobre el candidato oficial, que es el Presidente de la República, sino también dentro de la oposición, donde sienten que es indispensable que se den las dinámicas que conecten a esa población en una búsqueda de algo distinto. Eso ha hecho que los venezolanos se hayan divorciado un poco de los partidos convencionales”, explicó el presidente de Datanálisis.



En este contexto, detalló que la candidatura de María Corina Machado representó el resultado de esa búsqueda de los ciudadanos, pero ese liderazgo se ha enfrentado a varias dificultadas, empezando por una inhabilitación política que le impide participar en las elecciones presidenciales.



Por otra parte, León habló de un “segundo problema” y es que considera que la población opositora se conectó con alguien que representa ese cambio que anhela, pero esto no es necesariamente “desde el punto de vista caudillista”, porque el elector no está atado a un candidato en particular, sino a una persona que pueda representar esa unidad de cambio. “Si esa persona no demuestra esa capacidad de cambio, su capacidad de conexión se reduce”, aseguró.



El analista también detalló que hay que tener en cuenta que así como una parte de la población conecta con esa oferta que una vez lideró María Corina Machado y todo lo que ella representa, otros se pueden mantener conectados con Nicolás Maduro, “porque tienen todavía la conexión del endoso de Chávez”, que desde otro punto de vista sería “el deseo de cambio o el deseo de sostener la revolución”.

ELEMENTOS EFÍMEROS

Ante este punto de vista tan complejo, puso como ejemplo cómo los ciudadanos conectaron en su momento con Leopoldo López y luego con Juan Guaidó, por representar una oferta de cambio y ahora son “inexistentes” como líderes en Venezuela.



“Es algo que nadie se habría imaginado en el 2019 cuando más del 65% de los venezolanos creía que Juan Guaidó representaba el cambio y esperaban ese cambio en breve y por eso llegó a tener un nivel de apoyo popular muy superior al de María Corina Machado y eso fue hace poco”, señaló el economista.



No obstante, manifestó que aunque no se trata del candidato sino del deseo de cambio, María Corina Machado “sí es relevante”, ya que se trata, a su juicio, de la líder opositora más importante en estos momentos y en quien recae la responsabilidad de enviar el mensaje de la unidad. “Es la persona que representa esa fuerza de cambio, pero eso dura muy poco, son elementos efímeros”, señaló.



“Sin embargo, considero que ella lo ha hecho bien, porque muchos pensábamos que la posición más radical en Machado en su discurso y su acción iba a terminar dando una patada en la mesa en la situación electoral. Aunque sus derechos son verdaderos, su inhabilitación, en mi opinión es inconstitucional, tomando las cosas desde un punto de vista estratégico, la mejor decisión de la oposición es estar ahí siempre, sin importar las condiciones del entorno, porque si ella se retiraba, íbamos a repetir la historia del 2018 y a estas alturas tuviéramos un llamado a la abstención”, continuó diciendo.

COSTOS POLÍTICOS

En cuanto a una interrogante presente en los hogares venezolanos respecto al hecho de que se haya inhabilitado a María Corina Machado, luego se le haya impedido a Corina Yoris su participación ¿Por qué no inhabilitar también al candidato unitario?

A los que el Presidente de Datanalisis explicó que desde el punto de vista estructural más estructurado del análisis político, “no lo hicieron porque eso representa unos costos políticos internos e internacionales; pero además de esto, el mensaje que daba la oposición era el de seguir, incluso si inhabilitaban a Edmundo González Urrutia, así que les tocó parar y diseñar una estrategia de participación”.



En tal sentido, argumentó que según el panorama que se presente, el Gobierno podría postergar la elección. “Utilizarían cualquier excusa, desde el tema tecnológico, problemas eléctricos, incumplimiento de acuerdos, falta de recursos o la guerra con Guyana; todo esto, al verse en riesgo”, precisó.

LA CANDIDATURA DE EDMUNDO

Sobre como perciben los venezolanos la candidatura de Edmundo González Urrutia, aseguró que es una “gran incógnita”, puesto que todo “acaba de ocurrir” y eso hace que el análisis no sea preciso.



No obstante, desde un punto de vista transversal, comentó que ahora los venezolanos caen en la realidad de que su candidata no pudo participar y su sustituta tampoco y que ahora tuvo que aceptar la propuesta de un grupo de partidos políticos “al que ella tampoco quiere”, pero con quienes se alía para consolidar un “acuerdo muy positivo”.



“Una vez que tienes ese éxito, viene una etapa de luna de miel que no sabemos cuánto va a durar, ¿llegará esa luna de miel hasta la elección? No lo sabemos. Pero Machado intenta arrastrar esa luna de miel hasta la elección endosando su propia fuerza a un candidato completamente desconocido, que no es un líder de masas y que no es de la misma línea radical de ella, pero que será el captador de los votos contra Maduro”, acotó el analista.



Tomando en cuenta encuestas recientes, León aseguró que Machado tenía alrededor del 54% de disposición de voto y el candidato unitario de la oposición, sin tener un nombre todavía llegaba al 44%. “Perdía unos 10 puntos porcentuales, pero estaba todavía en una buena posición”, detalló.

LA ESTRATEGIA DEL CHAVISMO

En otro orden de ideas, ante un panorama que podría ser favorable para la oposición, el economista explicó que la estrategia que ha venido utilizando el oficialismo y que según él, ha funcionado en varias oportunidades, es provocar abstención y fractura. “Lograr la desmotivación de grupos importantes de opositores y es muy fácil que el Gobierno lo logre cuando la misma María Corina Machado ha dicho en otras oportunidades que votar es colaboracionismo, así que ellos van a enviar un discurso radical para que digan que el Gobierno controla las elecciones para que las personas no salgan a votar”, argumentó.



Por otra parte, afirmó que sí influye el gran número de candidatos opositores en el proceso electoral, porque aún con un 25% de los votos, el oficialismo podría ganar las elecciones. “Si logran una abstención del 50%, ese 25% se convierten en el 50% de los electores efectivos y si además de la abstención, otros candidatos pellizcan algunos miles de votos, nos damos cuenta de que se trata de una diferencia porcentualmente pequeña, pero muy grande para la que se necesita para ganar esa elección y ese es un monstruo electoral que construimos si no votamos”, detalló.



Asimismo, mencionó que hay que analizar a esos candidatos que han catalogado como “alacranes”, ya que aunque muchos sean un constructo del gobierno para fracturar a la oposición, no todos lo son.



“No podemos pensar que todos tienen la misma estrategia. De eso se trata la democracia que intentamos rescatar, así que debemos respetar el derecho a la participación. Así que lo correcto es ofrecer una negociación en lugar de criticar y minimizar la participación de otro, porque ellos también tienen ciertos niveles de respaldo. Yo estaría buscándolos, porque necesito cada voto para enfrentar al Gobierno que sin duda tiene una estrategia”, destacó León.

SANCIONES

Sobre el tema de las sanciones aseguró que desde hace algún tiempo el 73% de los venezolanos las rechazan y buscan y apoyan un mecanismo de flexibilización que permita reinsertar a Venezuela en las corrientes internacionales e incrementar la producción petrolera, algo que se ha convertido en un factor primordial en la decisión que tomen los votantes. “Un líder político opositor que apoye las sanciones está nadando contra la corriente”, expresó.



“Las sanciones no impactan a Maduro, sino a la población. Sin recursos, ¿a quién creen que va a privilegiar Maduro?, la solución de los problemas que existen en el país o su campaña… Por supuesto que su campaña”, opinó León.



En tal sentido aseguró que las sanciones no generaron el objetivo buscado que para el momento era “castigar a Maduro o sacarlo del poder”, así que continuar en ese mismo discurso, consideró que es como decirle a las personas “sacrifícate por nada”.



En cuanto al salario mínimo en Venezuela que ha generado una matriz de opinión en los últimos días, ya que el Gobierno sólo aumentó la bonificación, afirmó que las decisiones tomadas desde la presidencia han sido “muy moderadas”.



“Hay problemas críticos y no es por los 3$ de salario, es que con 100$ también tienes problemas para poder acceder a la canasta básica; pero tampoco se puede simplificar el tema en números que son absurdos, porque en Venezuela nadie gana 3$, excepto una persona mayor que dependa de una pensión miserable y que no pueda complementar su ingreso”, continuó diciendo.



Por tal motivo, manifestó que el salario continúa en 3$ porque la Ley del Trabajo impide que se haga un incremento de este tipo, porque los obligaría a un recálculo retroactivo sobre ese salario que quebraría todo el sector privado y todo el sector público.



“Incluso los 130$ que los disfrazan de bono, los hubieran puesto como salario, el impacto de eso sobre las prestaciones sociales, en promedio de 5 a 10 años para atrás, harían que las reservas completas de las empresas y del estado colapsaran. Así que el problema no es el salario, es la ley que se diseñó para una economía que no pasaba por la hiperinflación”, añadió el economista.



En tal sentido, explicó que si el Gobierno hubiese hecho el último aumento al salario y no a los bonos, el trabajador estaría recibiendo los mismos 130$. “Lo único que hubiera sucedido es que se va para atrás la retroactividad de la prestación social”, señaló.



“De qué sirve que haya acumulado esa gran deuda si no te la puede pagar, así que, en este contexto, es mejor pagar 200$ en bonos para que puedas comprar. Es extraño que el Gobierno en campaña no haya hecho un aumento superior en el ingreso mínimo, eso da a entender que tiene muchas limitaciones económicas”, expuso.

¿Y SI GANA MADURO?

En cuanto al análisis del posible comportamiento de los venezolanos, en el hipotético caso de que el presidente Nicolás Maduro sea reelecto, sobre todo entre las pasadas oleadas de migrantes, León manifestó que todo depende de como lo logre el candidato oficialista.



“Sí arrebata una elección dando un nicaraguazo, inhabilita a todos los candidatos empezando por Edmundo, toma un control evidente del proceso, apresa a más personas en el plano político, podría haber otro pico de migración importante en Venezuela”, aseguró el Presidente de Datanálisis, quien además explicó que la migración venezolana “no es política, es económica”.



Tomando en cuenta estos elementos, si Nicolás Maduro gana las elecciones tras generar abstención y fractura y logra que una parte de la comunidad internacional reconozca su triunfo, el resultado sería diferente.



“Si a pesar de que Maduro controle la elección y ante su triunfo, automáticamente llama a un proceso de negociación en la búsqueda de cambios institucionales futuros, llama al que perdió para que también participe en la reforma del Estado y les da la posibilidad de gobernar a nivel regional y municipal, puede compensar algunas cosas rudas con otras moderadas y eso sería menos impactante”, finalizó León.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | LUIS GARCÍA

