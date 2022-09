Uno de los partidos políticos más antiguos del país, como lo es el Movimiento al Socialismo (MAS), renace para apoyar y articular la política nacional, según lo expresó el subsecretario nacional de esta tolda política, Jorge Mirabal, durante una visita a elsiglo.

Subsecretario nacional de esta tolda política, Jorge Mirabal | FOTO: CORTESÍA

Mirabal explicó que, como todo los partidos políticos, el MAS se está reestructurando, y en la actualidad tiene nuevas autoridades en las regiones, incluyendo Aragua.

El proceso interno se inició en el mes de febrero, con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que solo prestó apoyo técnico.

“Fuimos en un acompañamiento sin intervenciones del CNE para la renovación de actividades, por eso se hicieron varios zonales y ya el partido tiene nuevas autoridades, nacionales y regionales, inclusive, por primera vez, dentro de la tolda naranja, se avanzó en muchos municipios, donde ya hay estructuras formales, las cuales son consignadas al ente electoral. Se espera que el resto de los municipios continúen con la misma dinámica para saber cuales van a ser las autoridades”.

El subsecretario nacional del MAS destacó con orgullo que este fue el primer partido judicializado del país, por eso, siempre han estado en los momentos cruciales, con un enfoque de unión de todas las partes, siempre pensando en el bienestar de los venezolanos.

Dentro de la historia de este partido, Mirabal hizo memoria de que en el año 2002, el Movimiento V República quiso quedarse con sus siglas, pero no pudieron, pues Leopoldo Puchi y Felipe Mujica le ganan la convención a Ismael García; “nosotros siempre respetando las leyes venezolanas y el esquema normativo del país hemos logrado seguir afianzándonos, por eso desde ese momento hemos venido renovando nuestras autoridades”.

Recalcó que el partido naranja es uno de los más antiguos de Venezuela, mantienen su normativa vigente y está al día incluso hasta el año 2026, con la autonomía necesaria para presentar al país propuestas y programas favorables para la gente.

AUTORIDADES EN ARAGUA

Con esta nueva reestructuración, en Aragua hay rostros nuevos en la dirigencia regional, como lo son Simón González, secretario general, y Héctor Martínez, presidente, además de toda la maquinaria renovada.

Recordó que la juventud que hace muchos años caracterizaba al MAS se apagó por cierto tiempo, pero en la actualidad, esta juventud se está reactivando, con el propósito de contar con sangre joven que quiera trabajar por el bienestar común.

“En el caso del estado Aragua, lo que estamos buscando es un encuentro con la juventud de los partidos políticos para la formación de los mismos, esto se encuentra en fase de desarrollo, por lo que ya hemos tenido conversaciones con entes nacionales e internacionales para que acompañen este proceso de encuentro de los jóvenes, que en principio lleva a que se conozcan, quitar las propias divisiones que tenemos los partidos políticos”, dijo.

Para esta etapa de formación con los jóvenes, Mirabal señaló que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela para abrir una cátedra libre de democracia, “esto no es de ningún partido, que esto no sea solo para tener un currículo bajo el brazo sino para tener herramientas”, añadió.

Es de señalar que entre septiembre y octubre el MAS está preparando una convención, y se proponen colocar sobre la mesa un sinfín de temas, buscando discutir de todo, e incluso tienen previsto cambiar el nombre del partido.

En esta reunión esperan crear secretarías funcionales y adecuar el partido a la realidad de Venezuela y de América Latina en lo que respecta al vínculo del Estado con la gente; “los partidos políticos somos una intermediación entre las necesidades de la gente y el Estado, pero en el mundo los partidos políticos han dejado de tener ese papel y han pasado a tenerlos las organizaciones civiles, las ONG, entre otros. Lo que estamos haciendo es una profunda revisión estatutaria para poder se efectivos en la intermediación entre el Estado y las necesidades de la sociedad”.

CAMBIO DE NOMBRE

Con estas nuevas estructuras, la dirigencia del Moviendo al Socialismo ha venido abordando el tema del cambio de nombre; “yo soy de la tesis que debemos mantener el nombre Movimiento al Socialismo, hay personas que vinculan el socialismo a la mala gestión del gobierno, del madurismo, en Venezuela, y plantean que es una raya ese nombre, pero no es así, ya que este no es un gobierno socialista y no tiene nada que ver con lo que son las prácticas socialistas”.

Explicó que el socialismo moderno se debe basar en las necesidades de la gente y no solo en el “quítate tú para ponerme yo, hacer un socialismo en el que el empresario tenga desarrollo, que se respete la calidad humana”.

En lo que respecta al MAS en Aragua, su historia dentro de la región, lograron abrir 29 programas sociales que en su momento fueron banderas nacionales, como los núcleos de Atención Primaria, que luego se convirtieron en Barrio Adentro; los programas de Alimentación Social como Mamá Arepa, Mamá Almuerzo; “nosotros somos un partido más progresista y queremos crear estructuras políticas de encuentro ciudadano para mejorar la gente y su calidad de vida”.

ALIANZAS CON LOS DEMÁS PARTIDOS

En la actualidad, el Movimiento al Socialismo se encuentra en una normalidad interna, ya que el país tomó un cauce; “todavía hay que trabajar en el área internacional, pareciera que hay voluntad política en el país, se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, fuimos a elecciones para nombrar una nueva Asamblea Nacional, que eliminó la duplicidad, hay nuevos magistrados y eso es uno de los mejores ejemplos que podemos ver, que cuando nos ponemos de acuerdo todos los sectores políticos, podemos hacer cosas juntos a favor de la gente”.

Consideró que en este momento la oposición está dividida, y según su visión, existen 5 grupos medianamente conformados como Alianza Democrática, G4, Plataforma Unitaria, los No Alineados como el MAS y los partidos que apoyan al Gobierno, “lo que debemos es articular, ir a primarias con doble vuelta, y tarjeta única para la propuesta presidencial de 2024”

LAS PROPUESTAS

Mirabal dijo que en el estado Aragua apoyaron a Luis Eduardo Martínez, ya que este partido tiene como una de sus banderas la descentralización, en ese sentido, el MAS plantea que el país debe volver a la separación de los poderes, a la autonomía de las regiones, a las políticas tributarias que sienten la base de una nueva economía, sin ahogar a nadie.

Al respecto, destacó la apertura de un espacio para la discusión como lo es la propuesta de la Ley de Armonización Tributaria, la cual estarán debatiendo internamente, “esto con el objeto de hacer nuestras objeciones y propuestas porque en Aragua no es un secreto que existe la duplicidad de impuestos por el ZETA, hay que definir, estandarizar y regular, porque sino no arrancaremos ninguno de los motores”.

“En el caso del estado Aragua, donde tendremos el Aeropuerto de Carga, debe ser una Zona Económica Especial, ya que este sería el segundo terminal aéreo del país, pero para que esto se dé hay que mejorar los servicios públicos del municipio Libertador, por eso todos los alcaldes y la gobernadora se deben sentar sin colores políticos”.

Este caso Mirabal lo liga con el Lago Los Tacarigua, ya que en su punto de vista las autoridades han estado en mora con esta problemática, ya que son años de olvido que han permitido el deterioro de la situación; “esto es una desidia gubernamental, por eso hay que resolver este problema antes de que el aeropuerto comience a operar”.

Otras de las propuestas es mejorar la calidad de la educación, adecuándola a las nuevas realidades, y abordar múltiples carencias en todas las áreas; “aquí hay una mora en todas las áreas como el hospital de Las Tejerías, y aun no se ha culminado, a esto se el suma el Ateneo de Maracay, a mi como cultor me duele que sea un gallinero vertical, que ha sido producto de las malas gestiones”.

En lo que respecta a las gestiones de la Gobernación de Aragua y Alcaldía de Girardot, Mirabal destacó que los errores opacan las acciones positivas, especialmente la falta de información, pues no se observan vallas que detallen las obras; como por ejemplo en Las Ballenas o en el Zoológico de Maracay, en las cuales se especifique monto, contratista y naturaleza de la obra.

“Nadie tiene información más allá de la poca suministrada por los gobernantes, como por ejemplo el zoológico, para los maracayeros ha sido este un tema muy sensible desde la muerte de Lucky para acá, porque este es un icono importante, pero no sabemos qué van a hacer ahora. Por eso esta división del chavismo afecta el presente y el de la oposición el futuro. Estamos proponiendo decirle la verdad a la gente, porque aquí sabemos que cada uno anda por su lado, la gobernadora por uno, el sindicato de alcaldes por el otro, pónganse de acuerdo y no nos metan en sus conflictos internos”.

En cuanto los problemas que afrontan los maracayeros, el subsecretario nacional del MAS indicó que uno de los más graves es que “el transporte público no sirve, ya después de las 6 de la tarde no hay un solo autobús, la gente se queda confinada en sus casas”.

A esto suma la carencia de alumbrado público, aspecto de servicio público muy importante, pues todas las vías y comunidades deben estar iluminadas.

EL VOTO ES IMPORTANTE

Otro de los punto que trató Jorge Mirabal en su visita a elsiglo tiene que ver con el voto ciudadano, que debe ser impulsado por todos los partidos, convirtiéndose en una de las aristas de la oposición.

“Sabemos que dentro de la oposición hay problemas pero nos debemos unir, y entender que no es oposición solo al Estado. En este momento no debemos estar discutiendo en lo que respecta al candidato presidencial, que está a destiempo, porque vamos a cansar a la gente. El voto es nuestro principal instrumento de lucha, por eso hemos participado en todas las elecciones, creemos en la institucionalidad del voto. El voto ciudadano es el principal poder, por eso debemos corregir el voto internacional”, finalizó.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

fotos | LINO HIDALGO