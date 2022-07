“La Patagonia Chilena”, uno de los capítulos de “Nuestros Grandes Parques Naturales”, el documental auspiciado por el expresidente estadounidense Barack Obama, ha sido nominado en los premios Emmy de televisión, que se entregarán el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU).

Creado por Christian Muñoz-Salas e Ignacio Walker para Netflix, el capítulo dedicado al sur de Chile compite en la categoría de “Cinematografía excepcional para no ficción” con capítulos de “Stanley Tucci: Searching For Italy” (CNN), “We feed people” (Disney+), “100 Foot Wave” (HBO/HBO MAX), “Andy Warhol diaries” (Netflix) y “McCartney 3, 2, 1” (HULU).

Además del capítulo sobre Chile, el documental “Nuestros Grandes Parques Naturales” recibió una segunda nominación: para el propio expresidente norteamericano, que aspira a ser el mejor “narrador excepcional”.

“Nuestros grandes Parques Nacionales, un mundo de maravillas” es una producción de Wild Space Production en asociación con Higher Ground Productions & Freeborne Media compuesta por cinco capítulos que recorre espacios salvajes de enorme belleza en Australia, Japón, África, Estados Unidos, Indonesia y México.

Estrenado el pasado 13 de abril, el documental ha cosechado en apenas 3 meses el aplauso de la crítica especializada y del gran público.

Las nominaciones para los prestigiosos premios “Emmy 2022” fueron anunciadas este martes en Los Ángeles con las series “Succession”, “Ted Lasso” y “The White Lotus” como las grandes favoritas y “The Squid Game” como la gran novedad.

La ficción de Netflix, cuyo éxito global sorprendió a la propia compañía, suma 14 nominaciones, algunas muy importantes como mejor serie dramática y mejor actor protagonista para Lee Jung-jae, aunque queda lejos de las 25 candidaturas de “Succession”, la producción que más alegrías está dando a HBO tras el final de “Game of Thrones”.

El drama familiar, que ya venció en los Emmy de 2020, se ha acercado este año al récord de 32 nominaciones que logró “Game of Thrones” en 2019, su año de despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

Tras ganar el Emmy el año pasado, la serie acumuló este martes 20 candidaturas, solo empatada con “The White Lotus”, una sátira de HBO sobre los conflictos raciales y de clase en EE.UU. que parte en posición privilegiada en el apartado de miniserie (serie limitada).

En su particular batalla por el prestigio, HBO barrió al cosechar 140 nominaciones entre todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

AUSENCIA DE LATINOS EN LAS CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN

Tan solo el guatemalteco Oscar Isaac será candidato al Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por su trabajo en “Scenes from a Marriage”, la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha encandilado a la crítica.

El intérprete se enfrentará por este galardón a Colin Firth, Andrew Garfield, Sebastian Stan, Himesh Patel y Michael Keaton.

Entre las ausencias más notorias sorprende la de la también latina Selena Gómez. La serie que protagoniza, “Only Murders in the Building” y sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short recibieron candidaturas, pero los académicos no se acordaron de la actriz y cantante.

Algo similar ha pasado en “The Morning Show”: El nombre de Jennifer Aniston está ausente en estos Emmy mientras que su compañera de pantalla, Reese Witherspoon, que hasta ahora figuraba como actriz secundaria, luchará por la estatuilla a mejor protagonista contra pesos pesados como Zendaya y su notable segunda temporada de “Euphoria”

David Harbour y Millie Bobby Brown, los protagonistas de “Stranger Things” tampoco han logrado su ansiada nominación a pesar de toda la promoción que han hecho en los últimos meses. Lo contrario a “Ted Lasso”, que prácticamente tiene a todo su reparto nominado.

