Devaluación del bolívar golpea el bolsillo de los maracayeros

Tras la información del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre la devaluación del bolívar en un 17% frente al dólar durante el primer semestre del año, el equipo reporteril de elsiglo salió a la calle a recabar la opinión de la colectividad en torno a esta pérdida de poder adquisitivo.

Los consultados coincidieron en señalar que cada día el bolsillo del ciudadano de a pie se ve afectado por el precario salario mínimo, que se ubica en 130.00 bolívares, pero que debido a esta depreciación de la moneda nacional cada día representa menos.

En este sentido, Édgar Álvarez manifestó que el país no presentan mejoras de su crisis y la devaluación de la moneda es uno de los factores principales de la depauperación social; “vamos para atrás como el cangrejo, la desmejora ha sido brutal, antes el dinero alcanzaba, ahora el sueldo que tenemos solo nos alcanza para lo necesario y a veces quedamos fallo. Esta devaluación nos absorbe”.

Añadió que cada día el precio de los productos es elevado y el Gobierno nacional no hace nada para solventar la situación; “ahora con esa modalidad que tienen los comerciantes de que ajustan sus precios al dólar todo se ha vuelto una total locura, y ni siquiera se adaptan al oficial, entonces uno tiene que esperar a que digan en cuanto está el dólar para poder salir a comprar. A veces baja y los precios se mantienen igual en bolívares. Aquí no hay ley”, condenó.

Por su parte, Raúl Patacón destacó que, a pesar de que el Ejecutivo ha proporcionado beneficios sociales a través del sistema Patria, sumando los 130.00 bolívares que recibe por su pensión, eso no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas; “todo está muy caro. Yo cobro mi pensión y recibo mis bonos, pero aun así el dinero no alcanza. La inestabilidad de precios que hay es una total locura, eso también daña la cosa”.

A su vez, resaltó que un ajuste en el salario aliviaría un poco la crisis, pero tendría que estar anclado al dólar o al petro; “si hay nuevo aumento de sueldo, debe haber control de precios, creo que ahí nos veríamos más aliviados, el dinero alcanzaría un poco y el panorama sería otro”.

Igualmente, Luis Padilla instó al presidente Nicolás Maduro a poner “seriedad a la cosa”, pues 130.00 bolívares de pensión no alcanza para nada. “Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por una devaluación, para muestra un botón, el dinero no alcanzan, ya un kilo de carne está costando más de 25 bolívares. Estamos viviendo una inestabilidad de precios brutal, pero el gobierno se hace de la vista gorda y no toma cartas en el asunto”.

Para finalizar, Padilla aseguró que para que el venezolano pueda cubrir todos los gastos necesarios, pagar servicios públicos, alimentación, vestimenta y uno que otro “caprichito”, se debe contar con al menos 2 mil dólares.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA