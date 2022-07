Vecinos y usuarios denuncian destrucción de caminerías de “Las Ballenas”

Un grupo de vecinos y personas que hacen vida deportiva y recreativa en el parque El Ejército, mejor conocido como “Las Ballenas”, denunciaron la destrucción de las caminerías de estos espacios, en el marco de unas obras que, de acuerdo a los denunciantes, limitaría las áreas de caminería y trote utilizadas por cientos de personas a diario para su entrenamiento físico.

Los usuarios denunciaron obra en construcción irregular

Al respecto, Juan Quinche, usuario y representante de la urbanización La Soledad, denunció que los responsables de dichas obras están limitando el libre acceso, dificultando la movilidad de los usuarios, y hasta el momento nadie informa sobre quienes son los encargados de la construcción.

“Nos limitan. Aquí hacemos vida muchos ancianos, adultos mayores, personas jóvenes que vienen a realizar su entrenamiento en estos espacios, por ello, solicitamos una investigación exhaustiva para ver quien dio los permisos, ya que es un parque recreacional y nos harán un daño a las personas que lo utilizamos”, dijo.

Quinche comentó que la irregularidad incluso ya fue denunciada por la diputada Fanny García ante el Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), ente que nombró una comisión para intervenir. Igualmente se recabarán firmas para buscar una respuesta de parte del ente responsable.

Por su parte, Edgar Valera, quien lleva más de 40 años trotando en el parque, comentó que desde hace muchos años el espacio se encuentra convertido en un “revolcadero de burros”, siendo el único parque en el país que no ha sido rehabilitado.

“Estamos cansados de ir a la gobernación y a la alcaldía y nunca ha habido interés en resolver eso. Nosotros cuando vimos el material nos contentamos porque pensamos que nos daría respuesta, pero no fue así, ahora resulta que harán unas divisiones de mala calidad, no informan nada, por eso denunciamos esto, nos están dañando el parque”, condenó.

Valera añadió que el parque “Las Ballenas” lo que necesita es una rehabilitación y desmalezamiento de las áreas verdes, ya que el monte cada día crece más; “mucha gente viene a este lugar a trotar, desde niños hasta personas adultas, pero vienen ahora y nos hacen esto. Para nadie es un secreto que a la hora que tu pasas por acá esto está lleno de persona ejercitándose, ahora nos quieren quitar ese derecho, no es justo”.

Igualmente, Iván Hidalgo, atleta, manifestó su preocupación ya que muchos atletas reconocidos a nivel nacional acuden al parque a realizar sus rutinas de entrenamientos; “el área que nosotros utilizamos para hacer nuestra rutinas de entrenamiento es la tierra, eso ya lo están quitando, eso corta en buen desempeño del atleta a la hora de entrenar”.

Destacó que por tal motivo alzan su voz en nombre de los atletas aragüeños y de los usuarios que día a día utilizan las instalaciones del parque para su formación persona y física; “no estamos pidiendo que no hagan la obra, queremos es que estas no vengan destinadas a obstruir el paso de nuestros espacios. La mayoría de las personas que hacemos vida deportiva acá no estamos enterados de qué trata esta obra, no sabemos que harán, nadie nos ha informado nada”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo