“En Fuerza Vecinal el servicio público es una oportunidad para servir”

Durante una visita a la sede del diario elsiglo, el alcalde del municipio Chacao del estado Miranda y miembro del partido Fuerza Vecinal, Gustavo Duque; manifestó en una entrevista en vivo desde @elsiglocomv que las adversidades que sufre actualmente Venezuela, en Chacao decidieron no quedarse en la protesta y el reclamo; sino tomaron la iniciativa de dar un paso adelante, por lo que hoy en día se muestra las grandes diferencias.

Duque manifestó que tiene más de 20 años trabajando por el municipio Chacao



“Probablemente ese es el primer municipio en Venezuela que esta siendo auto sustentable con el problema del agua; tuvimos una iniciativa muy innovadora en Chacao que tiene que ver con los pozos profundos, iniciamos el año pasado y termino siendo un mensaje de campaña de que vimos en muchos políticos en los comicios en el mes de noviembre”.



Duque señaló que el municipio Chacao el trabajo de los pozos de agua potable es una realidad; “tenemos ya 21 pozos profundos que le dan agua a más de 12 mil familias y 700 edificios, viviendas; sectores populares, personas que pasaron de todo los días de esperar un cronograma que en ocasiones no llegaba, a tener agua las 24 horas del día, con una iniciativa innovadora, municipal; con recursos propios de Chacao, que vino a solventar un problema histórico”.



SERVICIOS PÚBLICOS



El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, mencionó que en el estado Mirando los problemas en los servicios públicos, no escapan de la misma realidad que en el resto de Venezuela, por lo que en materia de electricidad; el ayuntamiento ha tomado una sería de medidas.



“Existen dos estilos de política, la política de gestión y la política partidista; nosotros en la política de gestión ya siendo alcalde en ejercicios debemos reunirnos de manera frecuente con las instancias de carácter nacional que tiene que ver con los servicios públicos y los problemas transversales, por lo que en el caso de electricidad en el municipio Chacao hemos sustituidos más de 6.500 luminarias, colocando luminarias LED, esto lo hacemos con recursos municipales pero por supuesto con la permisologia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)”.



Asimismo; el burgomaestre destacó que con Corpoelec siendo el ente responsable de este servicio, se han sentado a conversar, todo para el beneficio de los ciudadanos, “en el municipio Chacho, sin temor a equivocarnos, la noche parece día”.



Duque indicó que en materia de asfaltado, no han dejado de colocar asfalto de manera permanente; “iniciamos colocando unas 300 toneladas de asfalto quincenal, esto lo dividimos en diferentes lugares del municipio y en este momento estamos haciendo la avenida Luis Roche, la entrada principal del municipio completa, no se trata de baches y tapar huecos, sino que escarificamos por completa la vía y hoy parece un aeropuerto, falta es la demarcación termoplástico, las luminarias ojo de gato, que lo haremos en los próximos días”.

Gustavo Duque alcalde del municipio Chacao estuvo de visita en diario elsiglo



Resaltó que con estas obras están demostrando que en adversidad se puede lograr grandes cosas; “cuando hablamos del municipio Chacao, todavía hay personas que creen que se trata de una zona rica; y no, la misma situación económica que atravesó el país también la vivió Chacao, probablemente estaremos recaudando un 8% de lo que se recauda históricamente, pero aún así hemos logrado avanzar con esos pocos recursos”.



El alcalde de Chacao dijo que el dinero que reciben en el ayuntamiento es administrado de la mano de los vecinos; “cada bolívar que invertimos lo hacemos de la mano a los habitantes y en base a sus necesidades, por ello hemos logrado que al día de hoy el municipio Chacao sea una referencia en cuanto a seguridad, salud, agua, entre otros”.



RECUPERAR LA SALUD EN MEDIO DE LA PANDEMIA



Gustavo Duque, alcalde del mundo Chacao del estado Miranda; agregó que en medio de la pandemia del Covid-19 lograron reinventar el sistema de salud del municipio, pasando de 5 especialidades que se tenían, a 25 nuevas especialidades.



“Además adecuamos 2 quirófanos, colocándole tecnología del año 2021; totalmente nueva, estos los inauguramos el año pasado y están prestando un servicio de 100 operaciones al mes, esto tiene que ver de una gestión de la mano con los vecinos, quienes en la adversidad no se quedó de brazos cruzados, sino que decidimos utilizar los recursos en lo que realmente era importante”.



El alcalde Duque detalló que en medio de la pandemia el equipo de salud Chacao trabajo a diario; “en el año 2021, atendimos a 86.500 personas, 19.000 personas recibieron atención médica en nuestra red de ambulatorios, 4.990 pacientes atendidos en odontología, 4.800 mascotas recibieron consultas en la Unidad Móvil Veterinaria, además brindamos atención a 19.800 pacientes sintomáticos respiratorios y realizamos más de 10.700 exámenes de laboratorio”, precisó.



20 AÑOS DE TRABAJO EN CHACAO



Por más de 20 años el alcalde del municipio Chacao Gustavo Duque se encuentra trabajando en la jurisdicción, por lo que conoce cada zona del municipio así como las dificultades de cada parroquia.



“Empecé cuando era estudiante de la universidad; viví esa época de la bonanza, lo que llamamos de las vacas gordas; pero viví también el declive no solo del municipio, sino también del país, por lo que puedo decir que el día de hoy las mismas políticas que empleamos en las urbanización, las usamos también en los sectores populares”.



Destacó que lo que tiene que ver con iluminación; agua, servicio de salud, servicios públicos en general, es igual en todos los sectores de Chacao, “por lo que la realidad del municipio hoy es una sola”.



En materia de seguridad ciudadana, Duque señaló que según estadísticas de la semana pasada, y con respecto al mismo periodo del año pasado, bajaron un 50% todos los delitos en Chacao, “esto a pesar de que somos un municipio que se encuentra en medio de una ciudad y siendo además una zona donde dormimos unas 70 mil personas, pero durante el día hacen vida hasta un millón de personas, es una jurisdicción segura”.



Duque indicó que bajar en un 50% los índice delictivos, se refleja en el control de los hurtos nocturnos, “delitos de oportunidad sin hechos de violencia afortunadamente, entendiendo que en la Ciudad Capital se producen varios homicidios a la semana, en Chacao nosotros ya tenemos casi tres años sin tener un episodio de esa naturaleza, eso es una buena noticia en medio de una ciudad tan convulsionada y siendo nosotros el centro financiero, en el día todo el mundo vienen a Chacao, pero nuestro pie de fuerza se da abasto y está preparado para atender cualquier emergencia”.



Asimismo, recalcó que se han dotado de nuevas patrullas y 21 motos a la Policía Municipal de Chacao, “logramos graduar a 41 nuevos oficiales, ascendimos a 73 oficiales y 20 ingresos extraordinarios”.



CHACAO REFERENCIA PARA EL PAÍS



El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, durante una entrevista en vivo a través de nuestra cuenta en la red social de Instagram @elsiglocomv señaló que Chacao se ha convirtiendo en una referencia para Venezuela, debido a que todo se trata de entender que el servicio público como una oportunidad para servir y no para servirse.



“Tener siempre los pies en la tierra, no hacer como hemos visto; que en ocasiones las personas que llamamos los bisiesto, candidatos que aparecen cada cuatro años a buscar una oportunidad electoral, y si la logran se meten en unas oficinas apagan los celulares y prenden los aires acondicionados, no nos parecemos a ese estilo de hacer política, todo lo contrario somos una política de calle, con humildad, entendiendo que cuando un vecino nos llama es porque tiene una necesidad”.



Gustavo Duque comentó que desde el partido Fuerza Vecinal decidieron que ese estilo de hacer política recorriera todo el país, “una política de abajo hacia arriba, tocando los liderazgos originales de cada sector, respetándolos”.



Destacó que la imposición de cargo desde la capital o los partidos políticos le ha hecho mucho daño a la política venezolana; “en toda Venezuela existen grandes líderes que han trabajado sin descanso, incluso sin cargo, en el caso de Aragua se cuenta con líderes que han dedicado su vida en servicio público sin tener un cargo, tal es el caso de Julio Sánchez, Alejandro González, José Félix, Jesús Castillo, personas que nos acompañan en nuestro proyecto, un grupo más grande pero esto es solo por nombrar algunos de ellos”.



Asimismo, recalcó que esta nueva forma de hacer política es lo que le ha dado una credibilidad diferente a Fuerza Vecinal; en un momento donde más del 80% de los venezolanos no cree en los políticos, “Fuerza Vecinal se ha convertido en un espacio donde todavía tenemos la oportunidad de crecer, un partido que no tiene ni un año y en nuestro primer proceso electoral, gracias a nuestros queridos vecinos que entendieron esta forma de hacer política, logramos más de 500 mil votos, poniéndonos al mismo nivel de los partidos de la llamada Unidad o G4”.



Precisó que no tienen nada en contra de la política tradicional, “pero creemos que llegó el momento de resetear la política opositora desde cero, de entender que si seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, no nos incluimos porque somos un partido nuevo, pero si se siguen manejando los partidos como empresas y acciones, aguas abajo no vamos a tener dirigentes que quieran acompañar esto y más aún a un vecino que ve a dirigentes de partidos peleando por espacios de poder y olvidando lo que es realmente importante que es los problemas día a día de las personas”.



En este sentido, Duque manifestó que desde Fuerza Vecinal no van a prometer aquello que no puedan cumplir; “nosotros hablamos con toda la sinceridad posible y decidimos que nuestro trabajo hable por nosotros, a los alcaldes de Fuerza Vecinal nos han visto es trabajando, si siguen las redes sociales de nosotros ven trabajo real, sincero y honesto, pero sobre todo con la gente nosotros vivimos a sacudir positivamente la política en Venezuela y a decirle a las personas que si hay un espacio donde vamos a los dirigentes y vamos a trabajar por mejorar la calidad de vida de los venezolanos”.



Señaló que ya han demostrado que son gestiones eficientes y trabajadoras; “queremos que esto se repita en todo el país, no se trata de excusarnos, hacemos gestión con los mismos problemas que tienen en todo el país y además tenemos dirigentes que incluso sin cargo están en las calles viendo en que ayudan”.



CRECIMIENTO DE FUERZA VECINAL



Gustavo Duque indicó que en el pasado proceso electoral del mes de noviembre; lograron en la jurisdicción solamente con el partido de Fuerza Vecinal y lograron ganar la Alcaldía con un 75% de los votos.



“Nosotros impulsamos la tarjeta de Fuerza Vecinal; logramos ganar en el municipio y de 7 concejales logramos ingresar 6 con la tarjeta, eso es un mensaje de que las personas no siempre siguen la política tradicional y que por fin de esta despertando y se está viendo que si hay liderazgos que están emergiendo”.



Duque indicó que desde Fuerza Vecinal están promoviendo primarias; “se tiene que rescatar los liderazgos locales en cada parte de Venezuela, y para poder hacer esto se tiene que promover primarias para todos los cargos de elección popular, que el que represente a los vecinos sea el que de verdad deba hacerlo”.



Por último; el alcalde de Chacao manifestó que aquellas organizaciones política que tienen algún problema; deben guardar el facturero, “llegó el momento de resetear la política desde cero y entender que todos somos necesarios y aquellos que tenemos vocación opositora debemos estar del mismo lado para sumar contra nuestro verdadero adversario que es este gobierno que ha desmejorado la calidad de vida de los venezolanos, la única manera de ganar las elecciones del 2024 es que nos presentemos con un elección primaria que participan todos los factores de la sociedad y presentar un solo candidato”.

TRAYECTORIA POLÍTICA DE GUSTAVO DUQUE

Miembro fundador del partido Primero Justicia, inició su carrera en la contraloría municipal de Chacao en 2000

En el 2016 asume funciones como director ejecutivo de seguridad integral

El 9 de agosto de 2017, en sesión Permanente del Concejo Municipal de Chacao, se le designa y juramenta como alcalde de Chacao

El 10 de diciembre de 2017 es electo como alcalde de Chacao con el 63 % de los votos, según el CNE

El 26 de junio de 2021, Duque junto a un grupo de alcaldes y dirigentes políticos fundó el partido Fuerza Vecinal

? En las elecciones regionales de 2021 fue reelecto como alcalde de Chacao, al obtener el 75% de los votos

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Fotos | KARLA TRIMARCHI