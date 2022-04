“Este joven de San Sebastián de los Reyes; exhibe en sus trabajos magia y dedicación con retratos de gente del pueblo, de futbolistas admirados por el joven, de artistas de la farándula global y algunos bocetos que expresan con maestría y dominio, el entusiasmo dinamizador que plasma un promisorio camino en el desarrollo de las artes”.

Elvis Galindo Arvelaez

Los antecedentes del dibujo como práctica del ser humano, se remontan a tiempos prehistóricos.

Las pinturas rupestres halladas en las paredes de las cuevas que habitaba el hombre primitivo dan cuenta de ello.

Representaban escenas de la vida cotidiana, y daban testimonio de las características de la cultura, del trabajo y de las formas de vida.

La recolección, la caza y la pesca eran temáticas comunes en la pintura y el dibujo primitivo.

A partir de esos tiempos; la pintura evolucionó a través de las distintas épocas recibiendo diferentes denominaciones que reflejaron su estilo: el impresionismo; el cubismo, el arte abstracto, son sólo algunos ejemplos de esos movimientos que sentaron las bases para el arte actual.

La pintura brindó elementos útiles al dibujo que avanzó conforme a la evolución de la historia del arte; perfeccionando la perspectiva y las proporciones de los cuerpos humanos, las que también se reflejaron en el dibujo artístico.

UN ARTISTA EN PLENA EFERVECENCIADE SU PROPUESTA CREATIVA

Desde el 22 de Enero hasta el pasado mes de Febrero se presentó en el espacio del Ateneo de San Sebastián de Los Reyes, la exposición de Retratos de Elvis Galindo Arvelaez, un joven creador de la ciudad que sigue una trayectoria destacada con admirable aptitud artística. .

Elvis Galindo Arvelaez, es oriundo de San Juan de Los Morros estado Guárico, pero su vida ha transcurrido en la cuatricentenaria, hermosa y cálida población de San Sebastián de Los Reyes, desde donde ha desarrollado su propuesta creativa; es dibujante de rostros y retratos, de formación autodidacta. Se inició a los siete años en el interés de trazar líneas, luces, sombras, contornos, brillos y emociones. Sus trabajos exhiben magia y dedicación con retratos de gente del pueblo, de futbolistas admirados por el joven, de artistas de la farándula global y algunos bocetos que expresan con maestría y dominio, el entusiasmo dinamizador que plasma un promisorio camino en el desarrollo de las artes.

Como todas las formas del arte el dibujo es un lenguaje que transmite y comunica los sentimientos e ideas del artista.

Es el lenguaje de las líneas y de las formas, que traspasa todo tipo de barreras culturales e idiomas, porque su importancia está en la expresión visual de las ideas.

A través del dibujo entendido como una gráfica bidimensional, el dibujante puede darle volumen y forma al objeto represento

Logra plasmar en un plano de dos dimensiones una representación del mundo real, o de sentimientos y emociones.

Se utilizan lápices y papel, dando cuenta de la simplicidad de la técnica que está encuadrada en el marco de las artes visuales.

A diferencia del diseño gráfico, en este tipo de dibujos lo que tiene primacía es la intención de expresión del dibujante, que en algunos casos llega a un alto grado de refinamiento.

UN JOVEN COMPROMTIDO CON SU PROPUESTA VISUAL DE FORMA COHERENTE

Al momento de la creación Elvis Galindo siempre toma en cuenta todos los procedimientos a seguir en el proceso creativo; como así también los instrumentos, materiales, técnicas y colores, este joven creador para plasmar y elaborar su trabajo tiene un dominio magistral de las técnicas y los materiales con los que va creando las formas, y también el conocimiento de los principios teóricos básicos del punto y las formas, las relaciones espaciales, las características de los objetos y la organización estructural.

Al crear este talentoso joven que tiene poco recorrido en este difícil mundo de las artes; transforma la realidad observada, le suma sus experiencias y le adiciona posibilidades de realizar al explorar materiales, colores, formas, soportes, composición

PROPONE FORMAS INTERESANTES EN SU TRABAJO A LOS ESPECTADORES



Evis Galindo con sus trazos pretende hacer llegar al espectador; un concepto que involucra un elemento virtual sobre un soporte o un elemento tangible en el espacio e incluso plantea un concepto.

En su haber tiene varios reconocimientos por su destacada labor en el campo artístico; de loas cuales podemos mencionar algunos, como lo son, La Orden Carlos Sánchez Muñoz a la Juventud 2022 Concejo Legislativo de San Sebastián y Joven Artista Expositor Enero 2022 – Ateneo de San Sebastián Miguel Ramón Utrera.

Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de emociones y fomenta la creatividad.

Esta iniciativa de la exhibir las obras de Elvis Galindo en los bien cuidados espacios del Ateneo de San Sebastián; no podía ser de otra persona que no fuera José Gregorio Correa, Presidente del Ateneo; el poeta de todos los tiempos en esa amorosa población , plena de gente noble y sencilla, pero culta como èl, quien siempre ha estado dispuesto a defender los espacios para la producción artística local, y encargado de hacer visible el arte y la cultura a pesar de las circunstancias que se puedan atravesar en el camino.

Al respeto Correa expresa “Uno no termina de asombrarse de tanto talento y tanta inquietud del ser humano para acercarse y pretender a la Belleza. El cuento va, la reflexión viene; porque hará un año que un amigo, en este caso Franklin Galindo, me saludó y me dijo que tenia un hijo que le gustaba dibujar rostros, retratos”.

Continua diciendo el poeta Gregorio Corre “Quedamos que en algún momento me lo presentaría con sus respectivos trabajos y podríamos realizar una exposición en la Sala de Exposiciones Jorge Herrera del Ateneo de San Sebastián; con el único objetivo de mostrarlo al público y servirle de aliciente para su futuro. Le dije que ojalá pudiéramos hacer una exposición con el decoro y respeto que merece el Arte.”

Finaliza apuntando “El día llegó, y el viernes 14 de Enero del 2022, fue ese día. Saludé al autor de los dibujos y retratos; Elvis Galindo, Pude por fin ver sus trabajos y, acostumbrado a percibir el misterio de lo artístico con un erizar de la piel; pasó eso que les cuento, un baño de asombro y magia porque de eso está lleno el mundo y la vida sólo que a veces no sabemos o no queremos ver”.

YDELISA RINCON GONZÀLEZ/ EL SIGLO