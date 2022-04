Pequeños comerciantes de Maracay intrigados por el nuevo pago del IGTF

Dueños de los pequeños comercios del casco central de Maracay se mantienen a la expectativa respecto al cobro del nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 6.687; que establece el cobro de una alícuota del 3% a los pagos que se realicen en divisas y criptomonedas en el país, pues muchos aseguran que para ellos no aplica esta medida, la cual entró en vigencia el pasado 25 de febrero del año en curso.

Al respecto, Juan Pita, comerciante; aseguró que es ilógico incrementar un impuesto adaptado a la divisa cuando la mayoría de los comercios tienen sus precios en bolívares, “nosotros los comerciantes pequeños aún tenemos duda sobre ese nuevo ajuste, si en realidad nosotros vivimos al día, compramos al día y en bolívares, pienso yo que no deberíamos aplicar, pero amanecerá y veremos, aún no han informado nada”, expresó.



Asimismo; destacó que no tiene idea de como se va a facturar ese impuesto y de quienes serán las personas obligadas a cancelarlo y quienes no, “aún no está claro, no han especificado, seguiremos a la espera que nos digan como será el mecanismo”.



Por otra parte, Manuel Colmenares; dueño de un local comercial, mencionó que ignora por completo el tema, ya que no han informado de manera clara de como será el mecanismo; “ciertamente no sabemos si los pequeños comerciantes aplicaremos a esta medida o no, acá trabajamos con bolívares, claro, eso no quiere decir que las personas no tengan poder adquisitivo en divisas; ahorita hay plata en la calle, el menos que carga, carga aunque sea un billete de cinco dólares, que sucede, que aún no se deciden si se acoplan al valor de Banco Central o al paralelo”.



“Ahorita la gente prefiere pagar en bolívares; ya que algunos comercios te reciben la divisa muy por debajo del valor actual, entonces, aplicar a eso sería ilógico, no estoy de acuerdo con esa nueva medida, esperemos que no nos abarque”, acotó.



Por otro lado, Andrea Jiménez manifestó que es incierto saber si aplicarán o no al pago del IGTF; ya que no hay mucha información al respecto, “aún tenemos esa duda, no está claro, nosotros trabajamos con bolívar digital; compramos mercancía en bolívares, nos perjudicaría de alguna u otra manera pagar ese impuesto, pero como su nombre lo indica, grandes transacciones, me imagino que es sólo para grandes empresas”, finalizó.

