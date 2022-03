Pensionados acudieron a los bancos a cobrar su pago correspondiente

Personas de la tercera edad y jubilados del norte de Maracay acudieron a las entidades bancarias para cobrar la pensión correspondiente al mes de abril del año 2022 la cual se ubica en Bs.130, como parte del incremento salarial establecido en el Decreto Nº 4.653 publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.691 con la misma fecha.

El equipo reporteril de elsiglo realizó un recorrido por diversos bancos de la entidad percatándose del buen flujo de personas que se encontraban a las afueras de las oficinas financieras haciendo cola para poder cobrar su pensión, los adultos mayores manifestaron que a pesar de la cantidad de personas, las colas se movían rápido sin contratiempo alguno.

En este sentido, Gloría Díaz, quien se encontraba haciendo la cola a la espera de cobrar su pensión, expresó que el movimiento estuvo rápido y sin algún revés, “tengo alrededor de 40 minutos en la cola, todo es más rápido, no como antes que pasábamos horas haciendo cola para cobrar lo poco que pagaban, yo he venido ya tres días seguido desde que anunciaron el pago y no me demorado nada, todo avanza normalmente”.

Por su parte, Héctor Uzcategui, pensionado mencionó, “hay cola, pero avanza rápido, tiene buen movimiento, la problemática es que en Villa de Cura algunas entidades bancarias no tienen oficinas acá y a muchos que tenemos cuenta en esos bancos se nos dificulta cobrar, toca ingeniárselas para poder cobrar lo poco que pagan”, resaltó.

En este mismo orden de ideas, Migdalia Pulido destacó que la atención en los bancos ha sido “excelente” y eso facilita la movilidad en las colas, “llevo media hora haciendo cola y ya estoy por entrar a cobrar mi pensión, avanza rápido y están pagando todo completo, espero que las cosas se mantengan así”.



Sobre el nuevo ajuste a las pensiones, Pulido manifestó que no es lo que esperaban, pero 130 bolívares son mejor que 7,00, “si alcanza para comprar algo, muchos abuelos necesitan comprar sus medicinas y comida y creo que con eso se puede resolver si el Gobierno le pone un stop a los precios en la calle, imagínate, desde que anunciaron el aumento los precios de algunos productos han ido en aumento y eso no puede ser”.

Por otro lado, Vicente Martínez subrayó que recibió de manera rápida su pago correspondiente sin problema alguno, “me pagaron completo, están dando el efectivo más unas moneditas, claro los viejitos no estamos acostumbrados a las monedas y a veces reclaman y dicen que con eso no se compra nada, pero ya en el banco las promotoras salen y les explican”.



Para finalizar, Martínez enfatizó que con el nuevo ajuste podrá resolver para la semana, “en un avance, pasar de 7, 00 bolívares que no te alcanzaba ni siquiera para una harina, a 130 bolívares es bueno, esperemos sigan cumpliendo y paulatinamente vayan subiendo el sueldo, así como dijo el Presidente, que esté anclado al Petro, pero lo más importante es que se mantengan los precios, así uno le podrá ver el queso a la tostada como dicen por ahí”.

