Jubilados volvieron a abarrotar las entidades bancarias

Adultos mayores de la ciudad de Maracay acudieron este miércoles desde bien temprano a las entidades bancarias, con la finalidad de cobrar su pensión de 130 bolívares, en la cual expresaron que hubo retraso para hacer atendidos por varios protocolos de los bancos.

Los bancos volvieron a colapsar por los adultos mayores



En este sentido, Juana de Morillo tuvo que esperar más de tres horas para ser atendida, quien no expresó ninguna inconformidad por la espera.



Por otra parte, la pensionada resaltó que ve favorable el aumento de salario, quien no le cayó nada mal debido a su actual condición económica. “Bueno a pesar de que no tengo empleo u otra entrada esto me ha ayudado bastante”.



No obstante, para Freddy Hernández, quien llegó a las 8:40 am a la cola del banco ubicado por la avenida Bolívar, cerca de la calle Sánchez Carrero, considera que este aumento no es suficiente, ya que no alcanza para comprar lo que se necesita de la canasta básica.



“No se puede hacer un mercado bueno, lo que quisiera es que dolarizaran la economía nacional”, comentó.



Por su parte, Zulay Castillo no expresó ninguna molestia por el aumento, aún así coincide con lo que dijo el señor Hernández.



“Ahorita estoy en la colita para retirar los 130 disponibles, si es que me los dan. Aún así, el aumento que decretaron no basta para comprar comida, que en la actualidad está muy costosa”, agregó.



Finalmente, Carlos Sánchez afirmó que ya se ha consumido gran parte de su pensión en alimentos, pero aprovechó la oportunidad de hacer la cola para retirar efectivo para hacer otras diligencias. “Uno tiene que dejar algo en el banco para sacar para el pasaje y eso”, precisó.



Es importante resaltar que durante el recorrido se observó a varios ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad a las afueras de los bancos, en donde muchos aseguraron que la entrada era limitada de acuerdo a los protocolos de bioseguridad para prevenir el Covid-19.



Aún así, a las afueras las normativas preventivas contra este virus no se hicieron respetar al 100%, en donde la aglomeración volvió a reinar en estos puntos financieros de la localidad aragüeña.



Para finalizar, desde este lunes 21 de marzo los pensionados comenzaron a recibir en sus cuentas bancarias la pensión de 193, de acuerdo al aumento salarial decretado por el Gobierno nacional, que entró en vigencia desde el 15 de marzo.



El lunes comenzaron pagando Bs. 30.75, que sería la mitad del retroactivo (Bs. 61.5) establecido en las leyes laborales de Venezuela. Para este miércoles comenzaron a cancelar los 130 bolívares correspondientes.



Según los jubilados, les quedan 33 bolívares restantes, en donde se espera que en el transcurso de la semana se los estén depositando.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA