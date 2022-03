Apresados cuatro ladrones de comercios en Apure

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Achaguas aprehendieron a cuatro delincuentes identificados como Anyi Frandeymar Muñoz Infante (22), Alejandro José Sulbarán Tortolero (38), apodado “El Chino”; Ronny Gabriel Campos Rodríguez (32), apodado “El Niño” y Juan José Tovar (36), en la urbanización Raúl Leonis, calle 5 de Julio, parroquia y municipio Achaguas del estado Apure, acusados por el delito de hurto en comercios.

El modus operandi de los hampones consistía en ingresar a los establecimientos de venta de teléfonos, ubicados en el sector Centro, donde utilizaban sus habilidades para apoderarse de los mismos de diferentes marcas y modelos, los cuales estaban destinados para comercializarlos en divisas, afectando el patrimonio económico de sus víctimas.

Entre las evidencias incautadas en el operativo, se ubicaron nueve celulares marca Bison X, Nokia X, Tecno Spark 8t Kg6p, Yezz Go 3, Sky Devices Elite E55max y Blu (C6 2020, J2, J4 y C7); 38 cables plus a plus, 14 cables Rca, 15 forros de teléfono, seis pilas para teléfono celular, cinco cabezales de cargador para teléfono y una moto Keeway, Horse II 150, año 2015, placa AE8I58U, utilizada para transportar los objetos hurtados.

Vale comentar que Sulbarán presenta solicitud por robo agravado de vehículo y robo propio en grado de perpetrador, así como registros policiales por robo genérico, hurto de vehículo y violencia sobre funcionarios públicos; Campos tiene registro por robo de ganado y Tovar posee registros por robo genérico, aprovechamiento de vehículo proveniente de hurto o robo y detención u ocultamiento de arma.

Siendo puestos a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo