Elizabeth Gutiérrez en defensa de William Levy: “¡Es el hombre más importante!”

Después de unas semanas de muchas especulaciones sobre las razones de la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la presentadora ha decidido dar un paso adelante y compartir un comunicado con el que zanjar las falsas informaciones.

A través de sus redes sociales y junto a una imagen familiar de ella con el actor y sus dos hijos, Kayley y Christopher, Ely quiso aclara algunos malentendidos y, sobre todo, defender a su familia, su tesoro más preciado.

También sacó la cara por el protagonista de Café con aroma de mujer con unas palabras llenas de serenidad y amor. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona. ¡No lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!”, escribió con sentimiento.

La también empresaria resaltó que William vela por el bienestar de ella y su familia y que por tanto está sumamente agradecida y le desea “lo mejor, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí”, prosiguió en este escrito.

Ante todo pidió respeto por su familia y sus hijos, ajenos a todo esto, y aseguró que lo que haya pasado entre ellos como pareja se queda para ellos. “Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va a quedar, ¡con nosotros!”, concluyó.

Unas palabras cargadas de amor a los suyos con las que pretende que se pare ya con los ataques y las acusaciones injustas y fuera de lugar tanto contra ella, como sus hijos y su expareja.

Te recomendamos: Reggaetoneros que cambiaron el perreo por el cristianismo

Hace unos días era el propio William quien aseguraba en otro escrito en sus historias de Instagram que quien desea el mal a otro, al final lo recibe de vuelta. “En esta vida todo se paga”, escribió, “Recuerden que todo lo que desees a alguien, Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa”.

Con esta publicación de Elizabeth, queda confirmado que más allá de todo, son sus hijos y su estabilidad lo que cobra mayor importancia, además del profundo amor y respeto que siempre existirá entre Levy y ella, estén o no juntos.

elsiglo, con información de People en Español