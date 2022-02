Reggaetoneros que cambiaron el perreo por el cristianismo

Después de tener éxitos con letras que dividen opiniones, estos cantantes de género urbano profesan ahora su amor por Cristo.

El General: En 2004, el intérprete de ya legendarios temas como “Rica y apretadita”, Muévelo, muévelo” y “Te ves buena” dijo que se retiraba de la música y se dedicaría al cristianismo.

Durante un testimonio que dio para la iglesia evangélica a la que perteneve en 2008, Edgar Franco (su nombre real) dijo estar arrepentido de “haber creado el reggaeton”.

Se mostró arrepentido de su etapa musical y aseguró que fueron las “malas compañías” quienes lo “halaron como un anzuelo” de volverse adicto a los aplausos, el glamour y a las cosas de satanás”.

Héctor “El Father”: El puertorriqueño fue uno de los precursores del género urbano haciendo dueto con Tito el Bambino.

Como solista también acumuló éxitos y varios hits. Sin embargo, todo eso quedó atrás al decidir convertirse en pastor evangélico hace 13 años.

En una entrevista con la agencia EFE en 2021, dijo: “A través de los años, uno va creciendo a nivel espiritual, personal y musical y con mayor conocimiento de Dios”.

Vico C: No hay 5 de septiembre en que no se recuerde al cantante. Así como por temas como “La Vecinita”, “Lo grande que es perdonar” y “Desahogo”.

Muy temprano en su carrera comenzó a mostrar su relación con el cristianismo, cuendo en 1996 publicó el disco “Con poder”.

En un reportaje de cristianos.com aseguran: “Ha probado las delicias del éxito, aprendido las lecciones del encarcelamiento y superado los desencantos de la drogadicción”.

Vico C dijo: “Existen estas doctrinas de hombres que entienden que para que una canción sea cristiana tiene que decir “Aleluya” o “Cristo” y están equivocados”.

Julio Voltio: Reconocido como otro de los pioneros del género, tiene en su haber éxitos como “Bling Bling”, “Guasa Guasa”con Tego Calderon y “Chulin Culin Chunfly” con Calle 13.

En 2014, dijo en el programa readial “El Circo de la Mega”: Sí, de verdad acepté a Cristo como mi salvador, de verdad que sí porque a veces uno tiene un vacío en el corazón y uno, pues, necesita buscar a Cristo.

Dijo que seguiría haciendo su misma música: Yo sigo siendo el mismo Julio Voltio de siempre, voy a seguir con el plan mío y queda hacer mi música.

Farruko: Debutó en 2010 y con el avance de su carrera se fue convirtiendo en uno de los exponentes más importantes.

El 2021 lo marcó con un tema que se hizo viral en todas las plataformas: “Pepas”. Durante un concierto en Miami el 14 de febrero de 2022, Farruko se negó a cantarla, pidió disculpas por el contenido de la letra y anunció que es cristiano.

“Dios es un Dios de orden y un ser justo. Me permitió lo malo y lo bueno; y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas en la vida de por qué pasan tantas cosas. No se trata de religión, se trata de un testimonio real de vida”, dijo.

elsiglo, con información de E!