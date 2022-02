Impuestos en transacciones en dólares influirá en el precio de los productos

Los comerciantes del municipio Girardot, estado Aragua, aseguran que el proyecto que reforma parcialmente la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobado por la Asamblea Nacional este 3 de febrero, alteraría el precio de los productos, ya que el impuesto en divisas que deberán cancelar al hacer cualquier transacción en dólares, obligaría a incluirlas en los costos de inversión.

Persiste la incertidumbre entre los comerciantes de todos los rubros

En este sentido, Laura Heredia, quien es trabajadora de una piñatería ubicada por la avenida Santos Michelena cruce con el Bulevar Pérez Almarza, dijo que esto es malo para los comerciantes, porque tienen que aumentar y poner el porcentaje que van a perder. “Es para que no tenga pérdidas, porque así no podrán generar ganancias”, argumentó.

Afirmó que de aplicarse, complicaría aún más las ventas, que a su juicio no están tan buenas como parece.

Heredia añadió que también alteraría el método de pago para comprar los productos para comercializar, ya que hasta los momentos la mayoría de los proveedores sólo aceptan divisas como única forma de pago.

“Hay quienes que sí y otros que no, pero eso depende, porque hay personas que no te aceptan bolívares, sólo divisas, ahora con esta nueva medida no se si cambien de opinión”, comentó.

Por su parte, Maribel Zoca, encargada de una tienda de ropa, aseguró que los comerciantes no van a ejecutar transacciones en divisas, ya que son pocos los que cuentan con dólares y no es conveniente para ellos que le cobren ese porcentaje.

“Eso influye bastante, eso no debería ser así, yo no abro una cuenta en divisas, por lo menos en un banco venezolano”, enfatizó.

Por tal motivo, Zoca fue clara, yo prefiero manejar la moneda local. “Imagínate que con cada transacción te van a cobrar un 20%, aparte de que no hay trabajo, no hay ventas, esto está decaído totalmente, el año pasado no nos fue nada bien, y todos los años cada día es peor”, dijo la comerciante, siendo enfática que la gente sólo gana para los alimentos y medicinas y que esta medida va a fracasar.

Es importante destacar que gran parte de los comerciantes encuestados, desconocía de dicha reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Un hombre que pidió no ser identificado, afirmó no saber nada al respecto, pero de concretarse sería muy malo para las ventas.

El proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobado por el parlamento venezolano, establece que cobrará entre el 2% y 20% de impuestos para las transacciones en monedas distintas al bolívar.

La imposición no sólo afectará las transacciones en dólares, sino en euros, yuanes y criptomonedas y las alícuotas dependerán si las transferencias teniendo como mediador la banca nacional, extranjera o sin intermediación bancaria alguna.

ALÍCUOTAS EN DÓLARES Y CRIPTOMONEDAS

Las alícuotas que están en la reforma, dependerá de los rangos que en algunos casos su porcentaje lo establecerá el Ejecutivo y sus organismos competentes (siendo el caso del Seniat en conjunto con la Sunacrip, Sudeban y el BCV).

Las posibles alícuotas están distribuidas de la siguiente forma:

Entre 2% y el 20% para personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial en moneda distinta al bolívar o en criptomonedas o criptoactivos.

Entre 2% y 8% de impuestos a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados en moneda distinta al bolívar o en criptoactivos o criptomonedas diferentes emitidos por la República Bolivariana de Venezuela sin intermediación de corresponsal bancario extranjero de conformidad con las políticas, autorizaciones, excepciones y parámetros establecidos por el BCV.

Entre 0% y 2% para personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad calificada como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones.

