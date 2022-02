Embutidos mantienen su precio en el Mercado de Campo Alegre

El chorizo, la mortadela, las salchichas y el queso, son los rubros más solicitados por los consumidores que día a día visitan las instalaciones del Mercado de Campo Alegre en busca de ofertas.

El queso es el rubro más buscado entre los consumidores

Los comerciantes del lugar aseguran que los precios se han mantenido, pero las ventas han sido bajas desde las últimas semanas del mes de enero.

Al respecto, María Da Silva, comerciante, mencionó que es co

mún que en el primer mes del año las ventas bajen, y es entendible por la situación que atraviesa el país, “se vende muy poco a pesar de que los precios se han mantenido, no podemos aumentar porque si no, no vendemos nada”.

Sobre el costo de la charcutería, Da Silva informó que los precios oscilan dependiendo el producto, por ejemplo el jamón es un alimento muy poco solicitado por su precio, el cual tiene un costo de 36,00 bolívares, el queso amarillo tiene un valor de 48,0 bolívares, por su parte, las salchichas que es el producto muy buscado cuesta 15,0 bolívares el kilo, la mortadela entera de diversas marcas tiene un valor estipulado desde los 2 dólares”, explicó.

Por su parte, Frank Benítez, quien se dedica a la venta de queso en el Mercado de Campo Alegre, dijo que aún trabajan con los mismos precios de diciembre, las ventas han estado un poco bajas durante el mes de enero, esperamos que la situación mejore un poco para este mes”.

Por otro lado, Larry Báez, también vendedor de queso, manifestó que en el mercadito de Campo Alegre los precios están accesibles, “poco a poco se va saliendo de la mercancía, enero es lento, pero estamos seguros que en este mes la cosa mejorará.

En tal sentido, Rubén Ochoa, quien se encontraba realizando las compras de fin de semana, mencionó que acude muy seguido a buscar los productos de primera necesidad al mercado, ya que los precios se han mantenido comparado a otros establecimientos comerciales, “estamos en la lucha, hay que seguir trabajando para poder adquirir los rubros y tener la capacidad financiera para costear el “salado”, el queso, las salchichas, los chorizos”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

