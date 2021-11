Luis Blanco es el abanderado a la Alcaldía del municipio José Félix Ribas, apoyado por nueve partidos políticos opositores, el mismo aseguró que sus 42 años en el mundo político de esta parte del eje Este de Aragua, con un mandato ya ejercido en el periodo 2004-2008, lo hacen conocer directamente las necesidades del pueblo, por lo que su candidatura es una esperanza de trabajo en equipo con la comunidad, para de esa forma tomarlos como protagonistas y de su mano devolverles el Ribas bonito y lleno de oportunidades.

"Yo soy victoriano, nací en el oeste de La Victoria y con el paso de los años me mudé a una de las parroquias más grandes de Ribas, la Castor Nieves Ríos, ahí es donde permanezco en compañía de mi familia, mis hijos y nietos, donde me pueden encontrar sin ningún inconveniente, fui alcalde y por ningún motivo cambié mi residencia, ni mi forma de ser. La gente que me conoce, sabe que mi trabajo es netamente para el pueblo, para su mejor desarrollo, que es lo que se necesita actualmente, personas que tomen el timón y ayuden a las comunidades, por encima de intereses propios, que vean las necesidades como propias y que caminen con ellos, que los ciudadanos se sientan respaldados", mencionó.

Blanco prosiguió expresando su agradecimiento por el apoyo brindado aún después de haber dirigido un periodo como alcalde en la jurisdicción. "De verdad que con esta candidatura me siento muy contento y lleno de amor; estas ganas de las personas de un cambio, al ponerme de nuevo en la palestra para representarlos, me hace sentir que mi trabajo sirvió y de que ahora es una nueva oportunidad para remediar los cambios que pude haber tenido y evolucionar en planes que los saquen adelante en medio de este panorama en el que están viviendo actualmente".

Del mismo modo, prosiguió el candidato, mencionando que para el momento se encuentra ultimando detalles en un plan de gobierno efectivo y que le demuestre a los ciudadanos que las respuestas a los inconvenientes están vigentes, pero que sólo hay que conocer realmente a la ciudad y cada uno de los beneficios con los que cuenta.

"Somos un factor sociopolítico independiente en esta ciudad. Tenemos un trabajo importante en las comunidades, más que todo en las populares. La gente pide a gritos esa unidad. Los números indican que si vamos en unidad, ganamos. Pero no aceptaré ninguna imposición, no declinaré al menos que todos ganemos y no en lo personal, sino como ciudad, por ende mis planes están al pie del cañón y en pro del beneficio de los ribenses", dijo en candidato, lamentándose por las trabas que se presentaron en la entidad con respecto a una unidad perfecta.

RESTABLECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En el mismo orden de ideas, el candidato también conocido en la entidad como "El Zambo", aseveró que su plan de gobierno mantenía como uno de los puntos focales o problemas a atacar estaban el tema del mejoramiento de los servicios públicos y el aspecto alimenticio; así como también el deterioro del sector productivo ocasionado por las políticas radicales.

"No veré a los comerciantes como pagadores de impuestos. Ellos son socios de esta ciudad, porque con sus impuestos podemos retribuir en obras y servicios a los ciudadanos", dijo al referirse en materia tributaria del municipio. Para ello, pretende crear una comisión mixta conformada por el gobierno local, empresarios y comerciantes y lograr no sólo la revisión de las ordenanzas respectivas, sino buscar la manera de garantizarles seguridad jurídica y personal al sector.

En materia de planes sociales enfatizó: "El hambre está acabando con nuestros niños y familia", por lo que pretende reactivar proyectos sociales que lo acompañaron en su gestión como alcalde, así como incluir otros. "Se creará el Instituto Municipal para Pequeño y Mediano Productor, para atender a este sector tan importante y también para crear un instrumento jurídico que nos permita enlace y lograr convenios con el Gobierno Nacional".

Asimismo enfatizó, "hay que reactivar el Instituto Municipal de la Vivienda para gestionar, obtener crédito para mejoras y construcción. El Plan Mejora tu Barrio estará para que la comunidad y el gobierno local trabajen juntos para mejorar las comunidades. Como ex alcalde conozco el sistema de agua del municipio, el agua es un problema grave y se debe a la falta de mantenimiento y creación de nuevos pozos", propuso el candidato Luis Blanco.

Finalmente, Luis Blanco aseguró que su agenda, desde el pasado sábado se encontraba bastante ajustada, esto en el marco de los recorridos en el municipio, con el firme propósito de presentar su propuesta y escuchar al ciudadano. Siendo así, que al referirse a los ribenses enfatizó, "Caracas no me gobierna, siempre me han gobernado los habitantes de esta ciudad".

