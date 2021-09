El Gran Premio de Miami de Fórmula Uno se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de mayo de 2022, anunciaron los organizadores de la prueba según confirmó este jueves la web oficial de la categoría reina del automovilismo.

El evento se llevará a cabo el segundo domingo de mayo del próximo año y la acción se dividirá en tres días, con la práctica el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el último día de la semana.

Mark your calendars! ✍️



The F1 Miami Grand Prix is coming May 8, 2022!



Learn more >> https://t.co/bnC0nwZHbm