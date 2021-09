Los residentes de la comunidad Aguacatal II, del municipio Girardot, nuevamente fueron afectados por las lluvias, en esta oportunidad las precipitaciones caídas el martes en horas de la noche anegaron las calles del sector.

La calle principal y Los Jardines amanecieron cubiertas de agua, al menos la mitad de ambas arterias viales, las familias que habitan en estas viviendas estuvieron despiertas desde horas de la madrugada por la situación que están pasando en la comunidad a raíz de las lluvias.

Así lo dio a conocer Betty Carrizalez, quien señaló, "las lluvias del martes en la noche volvieron a inundar la comunidad, la vez pasada sucedió igual con un poco más agua en los niveles; esta vez no subió tanto, pero si se metió a las casas de los vecinos más vulnerables".

Por otro lado, Freddy Montañez comentó, "el agua me llega más arriba de los tobillos, ya en horas de la tarde el agua estaba entrando a las casas, inclusive antes de empezar a llover, tengo fe de salir de esta situación, ojalá este año nos reubiquen".

Asimismo se pudo conocer a través del testimonio de una de las afectadas, que prefirió hablar en el anonimato, destacó, "aquí no hacen nada por uno, desde el martes cuando cayó el chaparrón de agua, empezamos a inundarnos, la bomba está prendida pero para que bajen esos niveles del agua tarda demasiado.

LA BOMBA FUE APAGADA Y LUEGO ENCENDIDA

En horas de la madrugada del lunes la bomba de achique del sector fue apagada por el encargado de la misma, argumentando que la comunidad estaba totalmente seca y no ameritaba el funcionamiento de la misma.

En este sentido, Franklin Oliveros, responsable de la bomba indicó, "en horas de la madrugada del lunes fue apagada la máquina de rebombeo, la comunidad estaba totalmente seca, pero hay muchas vaguadas en el país y no se esperaba que el palo de agua cayera en la tarde".

Asimismo, Oliveros resaltó, "la bomba no fue prendida la tarde del martes porque la máquina venía de estar en funcionamiento durante 50 horas de servicio y había que refrescarla para que el motor no se dañe, y poder utilizarla en el momento de una contingencia de mayor magnitud, además de que la comunidad esté más tranquila y espere la solución habitacional que está en proceso".

EN LA CALLE LOS JARDINES LA SITUACIÓN ES PRECARIA

Calle Los Jardines es otra de las afectadas por las lluvias en el sector, en la cual los residentes aseveraron que están desvelados por temor que las aguas dañen sus enseres electrodomésticos.

La señora Ingrid González destacó, "esta situación está presentándose desde hace 13 años, cuando colocaron un terraplén en la parte de atrás del barrio, el Gobierno sabía que esto podía suceder, sin embargo igual lo hicieron, no nos han dado ninguna solución".

Asimismo, González señaló, "estamos trasnochados, no hemos dormido nada, la bomba casi nunca sirve, la prenden cuando ya estamos inundados, hay personas de la tercera edad que viven solas, nos sentimos abandonados y desasistidos, sin servicio de aguas blancas, cloacas colapsadas, enfermedades, esto es una situación causada por el mismo Gobierno".

Por otra parte, María Maldonado comentó, "no he podido dormir sólo de pensar que mi casa se iba a inundar completamente, tengo el patio lleno de agua, esto es una situación que es inaguantable, son 13 años que vivimos con esta amargura y zozobra, he perdido enseres, en fin no podemos continuar viviendo así".

Los habitantes de El Aguacatal II exigen a las autoridades nacionales, regionales, y municipales a meter la lupa en la comunidad para que agilice las soluciones habitacionales a los residentes afectados por la acción del lago.

Además aseveraron que están organizados por un comité de viviendas, en la cual están en proceso de diligencia con el alcalde del municipio, Rafael Morales, ya que con el Gobernador saliente no se pudo concretar una reunión.

Asimismo argumentaron tener propuestas, entre las que entran mercados secundarios, indemnización, financiamiento de viviendas, sin embargo están a la espera de una respuesta favorable.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

